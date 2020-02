După cum a arătat un studiu realizat de Neighbordhood News, dintre cele 22 de mijloace de informare selectate din Serbia care publică într-o limbă sau în două limbi 16 postează zilnic pe rețeaua de socializare Facebook.

Autorii analizei, care au urmărit cât de active au fost aceste mijloace de informare pe rețelele de socializare în perioada 14 octombrie – 14 noiembrie 2019, au constatat că din 22 de mijloace de informare minoritare naționale din Serbia șapte au conturi Twitter, șase pe Instagram și nouă au un canal YouTube.

Ziarul în limba maghiară ,,Hungarian” are o pagină de Facebook din 2010, precum și un cont de Twitter din 2012. Rețelele de socializare ale acestui ziar au cel mai mare număr de adepți, comparativ cu alte mijloace de informare cuprinse în analiză. Totuși, ultima postare pe Twitter a fost în aprilie anul trecut.

Săptămânalul în limba slovacă „Hlas Ludu” publică un conținut media zilnic în ediția web, precum și pe rețelele de socializare. Pagina de Facebook a acestui săptămânal, lansată în 2012, are aproximativ trei mii de vizitatori.

Portalul gratuit ,,Magyar Szó”, care activează din 2016, are aproximativ 13,9 mii, și 278 de abonați pe Twitter.

Săptămânalul în limba română ,,Libertatea” este activ pe Facebook și Instagram. Pe contul de Instagram al acestui săptămânal există 32 de postări, majoritatea fiind fotografii ale primelor pagini.

