Sorin Jivcu din Petrovasâla- Muzica, dansul, tradiția și obiceiurile românești sunt în sufletul meu

Solistul instrumentist Sorin Jivcu din Petrovasâla provine dintr-o familie de agricultori, care i-au transmis dragostea pentru tradiția strămoșească și obiceiuri.

„La grădiniță, la vârsta de 6 ani, am început să dansez. Acolo am făcut primii pași în dansul tradițional, autentic, ca mai apoi această pasiune să o port până la varsta de 19 ani, când am progresat dansând în ansamblul Școlii Elementare „Întâi Mai“ din Petrovasâla. Ansamblurile folclorice „Agroživ“ şi „Ion Durăin“ din Petrovasâla sunt ansamblurile cu care am urcat pe mai multe scene din Peninsula Balcanică. La vârstă de 12 ani eram și vătaf al călucerilor din Petrovasâla“, declară interlocutorul nostru şi adaugă că o activitate frumoasa și dragă și care i-a rămas în amintire este cea de membru în orchestra școlară (clasele V-VIII).

De asemenea, anii de liceu i-a petrecut în cântec și dans, iar cu timpul a început să îndrăgească foarte mult muzica instrumentală.

„În anul 2007, la vârsta de 18 ani, am primit un cadou frumos, un clarinet, de la mătușa mea din America, un instrument care mi-a „intrat“ adânc în suflet. Primind clarinetul, imediat l-am contactat pe taragotistul petrovicean, regretatul Nicolae Chişărău, şi l-am rugat să mă ajute. Începutul era foarte greu, dar aveam voință foarte mare, voință care nu am pierdut-o niciodată. Am exersat foarte mult şi m-am anunțat în anul 2008 la preselecția Festivalului de la Petrovasâla, la care l-am cunoscut pe prof. Daniel Cheț, care din acea perioadă mi-a devenit profesor, mentor și îndrumător. De la domnul Daniel Cheț am învățat notele muzicale. Doina mi-a fost prima melodie pe care am învățat-o din repertoriul muzicii populare“.