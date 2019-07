O recoltă sub limita aşteptărilor

În baza pronosticurilor specialiştilor în materie, anul 2019 poate deveni un an fără prea mari aşteptări ale apicultorilor. În primul rând, condiţiile climatice nefavorabile de la începutul acestui an au influenţat să se agraveze situaţia în apicultură, ceea ce a redus simţitor producţia de miere recoltată de la salcâm.

Rapiţa în acest an a înflorit cu două săptămâni mai repede decât în mod obişnuit, iar familiile de albine nu au fost pregătite pentru recoltare, astfel că producţia de miere, în cele mai multe cazuri, a fost subestimată. Dar, măcar la culesurile de rapiţă, familiile de albine s-au dezvoltat mulţumitor, astfel că apicultorii au aşteptat cu mari speranţe culesurile de la salcâm. Dar, era de fapt o iluzie, deoarece culesurile la salcâm au fost sub estimări. Ploile şi nopţile reci au făcut ca secreţiile de nectar să fie mici sau să lipsească în totalitate şi, în lipsă de culesuri şi de posibilitatea de a ieşi din stupine din cauza ploilor abundente, familiile de albine au început să intre în fagurile roiului. Mai mult decât atât, albinele au început să-şi evacueze trântorii, ceea ce este foarte grav, având în vedere perioada în care ne aflăm.

Situaţia este alarmantă pentru apicultori şi, dacă nu se intervine cu hrăniri sau culesuri de întreţinere, familiile se vor depopula, iar, din cauza scăderii imunităţii. vor izbucni diverse boli, care le vor slăbi şi mai mult, ajungând până la distrugere.

Specialiştii recomandă apicultorilor să menţină vitalitatea familiilor până la culesurile de la tei – dacă vor fi şi acestea, sau până la cele de floarea-soarelui. Până se ajunge la aceste culesuri de producţie, apicultorii ar trebui să găsească eventuale zone care pun la dispoziţie culesuri de întreţinere sau, în lipsa acestora, neapărat să recurgă la hrăniri de completare a rezervelor de hrană.

Ion Mărgan

Articolul îl puteţi citi integral în săptămânalul ,,Libertatea”, nr. 27, din 6 iulie 2019



