Sprijin financiar pentru reactivarea societăților culturale

RODICA ALMĂJAN, PREȘEDINTA CONSILIULUI EXECUTIV ȘI COORDONATOAREA DEPARTAMENTULUI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DIN CADRUL CONSILIULUI NAȚIONAL AL MINORITĂȚII NAȚIONALE ROMÂNE DIN SERBIA

– Consiliul Executiv al CNMNRS-ului va încheia în curând încă un an de activitate. Cu ce vă puteţi lăuda la linia bilanţului?

Pe data de 14 august 2019, la ședința Consiliului Național al Minorității Naționale Române, am fost aleasă președinte al Consiliului Executiv.

Consiliul Executiv are preşedinte, vicepreşedinte şi membri. În Consiliului Executiv intră, după funcţie, coordonatorii departamentelor pentru Învăţământ, Cultură, Informare, Uzul Oficial al Limbii şi Grafiei. Toate hotărârile care prima dată se dezbat la ședințele departamentelor sunt dezbătute și la ședințele Consiliului Executiv.

Fiecare coordonator de departament organizează ședință cu membrii departamentului în cauză, iar hotărârile lor vor fi propuse pentru ordinea de zi a ședinței Consiliului Executiv. Având în vedere ritmul şi dinamica sarcinilor zilnice care trebuie rezolvate, în medie o dată pe săptămână are loc ședința Consiliului Executiv, iar dacă problemele sunt urgente şi mult mai des. În acest an am reuşit să readucem reprezentanţi români în unele instituţii de interes minoritar la nivel local, drepturi care ne aparţin conform legii. Acest demers este rezultatul stabilirii bunelor relaţii cu autoguvernările locale. Despre activitatea Departamentului pentru Învățământ voi vorbi în răspunsul la întrebarea dumneavoastră privind activitățile acestuia.

În ceea ce privește Departamentul pentru Cultură, în acest an, chiar dacă ne confruntăm cu o situaţie nefavorabilă provocată de COVID-19 care a redus numărul evenimentelor culturale, au fost deschise două concursuri pentru susținerea financiară a organizaţiilor care păstrează și promovează cultura și tradiția românilor din Serbia, precum şi concursuri pentru organizarea manifestărilor tradiţionale care au putut fi organizate, precum Marele Festival de Folclor al Românilor din Voivodina, Festivalul de Romanțe și Cântece de Pahar, Zilele de Teatru, Memorialul ,,Radu Flora”, ,,Tinereţea cântă” etc. Am sprijinit şi am asistat Scena Profesionistă în Limba Română din cadrul Teatrului Popular „Sterija” din Vârșeț care a reuşit în acest an dificil să prezinte, în urmă cu două săptămâni, premiera piesei noi de teatru: ,,Inimi zbuciumate”. Am reuşit să suţinem şi să ajutăm reactivarea societăţilor culturale acolo unde au lipsit de ani de zile, în special în zona Vârşeţului. Avem societăţi noi în unele sate unde nu au existat. Departamentul pentru Cultură a introdus un criteriu nou şi anume se urmăreşte distribuţia surselor financiare din alte surse de finanţare, fie că sunt republicane, provinciale, locale sau din România, în momentul adoptării deciziei de finanţare a asociaţiilor, astfel încât să nu fie finanţate dublu aceleași activităţi sau unii să obţină foarte mult, iar alţii drastic mai puţin.

Departamentul pentru Informare va anunța un concurs nou săptămâna viitoare prin care va ajuta, în primul rând, presa locală. Ne încurajează că avem o creştere considerabilă a publicaţiilor locale pe care le sprijinim, iar în viitor vedem interesul pentru platformele informative online. În momentul reducerii surselor financiare pentru redacţiile minoritare din cadrul RTV Voivodina, acest departament s-a implicat activ, astfel că în urma şedinţei comune cu reprezentanţii celorlalte minoritaţi care beneficiază de program în limba lor am trimis un memoriu comun către cabinetul prim-ministrului, totodată solicitând şedinţa pe această temă.

Departamentul pentru Uzul Oficial al Limbii și Grafiei și-a spus părerea despre schimbarea inscripțiilor cu denumirile străzilor din municipiile Panciova, Jitiște, Plandiște, Vârșeț şi alte comune, păstrând denumirile străzilor care poartă numele persoanelor marcante din trecutul nostru, precum şi inscripţionarea bilingvă. Avem localităţi unde noile denumiri ale străzilor poartă numele românilor care au marcat viaţa din localităţile respective, toponime româneşti sau numele românilor care au făcut cinste neamului în trecut. Am reuşit să recuperăm unele inscripţii în limba română la intrarea şi ieşirea din localităţi. Chiar dacă sunt şi multe altele, am încercat în câteva propoziţii să sintetizez şi apropii citiorilor cu ce se ocupă Consiliul Executiv.