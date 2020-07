Miere cu gust amărui

Producția de miere din acest an va fi compromisă, constată experiții în domeniu. Astfel de opinie este susținută şi de Lucian Crăciun, președintele Asociației Comunale a Apicultorilor ,,Salcâmul” din Alibunar, cu care am realizat o convorbire despre starea și problemele actuale cu care se confruntă apicultorii din această comună.

– Apicultorii din Comuna Alibunar sunt afectați de coronavirus, dar și de condițiile nefavorabile de primăvară. Datorită interdicției de circulație, apicultorii mai în vârstă care au depășit vârsta de 65 de ani, nu au avut posibilitatea să se deplaseze, astfel că albinele nu au fost pregătite pentru pășunatul de salcâm. Familiile de albine neprotejate fie au murit, fie au părăsit coșnițele. Din aceste motive, mulți apicultori au renunțat la creșterea albinelor, cu toate că această ramură economică a fost o sursă importantă pentru existența lor. În perioada de carantină, circulația a fost redusă, însă apicultorii tineri și-au dovedit solidaritatea, astfel că i-au ajutat pe colegii lor în vârstă la transportul coșnițelor în timpul pășunatului. În perioada campaniei de primăvară, condițiile nefavorabile pentru însămânțarea rapiței i-au descurajat pe mulți fermieri, astfel că mulți apicultori au renunțat la pășunat. De asemenea, nici condițiile pentru înflorirea salcâmului nu erau prea strălucite, ceea ce iarăși a condiționat deplasarea familiilor de albine în zona plantațiilor de salcâm. Este arhicunoscut faptul că mierea de salcâm este de calitate excelentă şi de culoare verde pal, ceea ce reprezintă o garanție a mierii bune.

În acest an, suprafețe însemnate au fost însămânțae cu floarea-soarelui și aceasta este o veste îmbucurătoare pentru apicultori. Floarea-soarelui este una dintre principalele și cele mai sigure pășuni, care durează de la începutul lunii iulie până în 25 iulie, ceea ce permite albinelor să-și reînnoiască proviziile de miere pentru ele însele și apicultorii să câștige ceva. Anul acesta se poate spune că pășunatul de floarea-soarelui a fost satisfăcător.

Ion Mărgan

