ALIBUNAR: Lavanda, o plantă încântătoare

În grădinile multor gospodine se poate găsi o plantă de culoare mov – lavanda. Ea este o plantă minune, care are şi multe beneficii pentru sănătatea omului. S-a descoperit că lavanda are o multitudine de întrebuinţări: de la alungarea instectelor până la scopuri terapeutice (combaterea stresului, oboselii şi anxietăţii, relaxarea muşchilor, dar şi unrol antiseptic). Lavanda nu este o plantă pretenţioasă din punct de vedere al îngrijirii, numai că trebuie respectaţi anumiţi paşi, începând de la plantare, precum şi umiditatea scăzută a solului, pentru a se obţine o producţie cât mai eficientă. Din lavandă se pot obţine o mulţime de produse farmaceutic: săpun, sare de bucătărie, lumănări cu ceară naturală, ulei de lavandă, bile efervescente de baie, odorizant auto etc. Specialiştii recomandă cultivarea acestei plante benefice şi încântătoare, pentru ca toţi să beneficieze de această plantă de culoare mov.

NICOLINŢ: Elevii şi cadrele didactice au fost prezenţi la oficierea serviciului divind

Sâmbătă, 14 septembrie curent, la Praznicul Înălţării Sfintei Cruci, enoriaşii, împreună cu elevii şi cadrele didactice de la Şcoala Generală ,,2 Octombrie”, au participat la o slujbă liturghică oficiată de prot. Manuel Ianeş, parohul B.O.R. din Nicolinţ, închinată sărbătorii Înălţarea Sfintei Cruci.

Înălţarea Sfintei Cruci marchează două evenimente solemne: aflarea Crucii şi înălţarea ei în faţa poporului de Episcopul Macarie al Ierusalimului, la 14 septembrie 335, şi aducerea Sfintei Cruci de la perşi, în 629, în vremea împăratului bizantin Heraclius, care a aşezat-o în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim.

Crucea este un simbol al victoriei asupra morţii şi păcatului, iar sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci este singura cu post aspru şi rugăciune care apare la data de 14 septembrie, atât în calendarul bizantin (ortodox şi greco-catolic), cât şi în cel latin.

Ion Mărgan

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul ,,Libertatea”, nr. 38, din 21 septembrie 2019

SELEUŞ: Atenţie la poluarea aerului şi a solului

Potrivit informaţiilor furnizate de reprezentanţii autoguvernării locale, în mediul rural predomină o mulţime de surse de poluare. Din punct de vedere al acţiunii lor, substanţele poluante în atmosferă pot fi cu efect direct şi efect indirect asupra oranismelor şi mediului. Poluanţii care au efecte directe se caracterizează prin modificări prompte ale mordităţii organismelor, iar cei cu efecte indirecte prin influenţă indirectă asupra mortalităţii organismelor (efectul de seră, ploile acide).

Cu scopul de a se reduce la minim poluarea aerului, specialiştii recomandă depunerea deşeurilor în locuri amenajate, evitându-se incendierea materialului rezidual, ceea ce ar putea pune în pericol viaţa celor ce trăiesc în acel mediu. La momentul de faţă, decizia adoptată privind protejarea mediului este respectată de săteni, însă totuşi apar cazuri izolate, când este solicitată intervenţia pompierilor la locul incendiat. Dacă persoanele autorizate constată că incendiul pe terenul amenajat unde se depun deşeurile, a fost cauzat de un individ neconştient, acesta va fi nevoit să fie audiat de organele judiciare. În intenţia de a se preveni astfel de cazuri extraordinare, autorităţile comunale apelează la conştientizarea modului de protejare a mediului, iar cetăţenii sunt aceia care trebuie să se îngrijească de localitatea în care trăiesc.