PETROVASÂLA: Agricultorii în faţa unor noi încercări

Aşa cum se obişnuieşte, agricultorii la început de an stau la gura cuptorului şi sumează rezultatele obţinute, dar se gândesc şi la cele ce vor urma în anul 2020. După cum au constatat ei, potrivit rezultatelor finale la recolta de porumb, se poate spune că anul trecut a fost un an roditor. Recolta la porumb a fost una de invidiat, însă preţul de achiziţie a fost jalnic. Au fost realizate surplusuri mari la toate produsele agricole, însă preţul de achiziţie a lăsat de dorit – s-au plâns producătorii individuali. În acest an, problemele au rămas aceleaşi. Cheltuielile de producţie sunt în creştere rapidă, îndeosebi la motorină, al cărei preţ ,,îi ameţeşte pe ţărani”. Ajutor pentru agricultori nu vine din nicio parte, cu toate că promisiuni există din partea statului, însă creditele bancare care se află în expansiune, nu sunt deloc atractive pentru producători. Într-o astfel de situaţie, când toţi îi şantajează, agricultorii devin suspicioşi şi nu mai au încredere în nimeni şi de aceea trebuie să se bazeze pe forţele proprii şi pe buzunarul lor, care este tot mai gol.

ALIBUNAR: Hrănirea găinilor ouătoare din sistemul free-range în sezonul rece

Pentru perioada de iarnă, fermierii care cresc găini trebuie să aibă în vedere faptul că cerinţele în energie cresc cu 20-30% faţă de condiţiile optime de temperatură. În hrana găinilor ouătoare, foarte important este raportul energo-proteic; proteina este cea care asigură producţia de ouă, pe când energia întreţine funcţiile vitale ale organismului şi asigură prelucrarea proteinei din nutreţuri în proteina din ouă. Cea mai mare parte a valorii energetice a unui nutreţ complet pentru găinile ouătoare este asigurată de cereale, dintre care porumbul ocupă ponderea cea mai mare (70-50%), urmat de grâu, secară, triticale, sorg sau orz; acesta din urmă este limitat de valoarea energetică mai redusă, dar şi de nivelul mai mare de fibre (coji) pe care îl conţine. Întrucât în sezonul de iarnă nutreţurile verzi dispar din alimentaţie, este necesară introducerea de suplimente proteino-vitamino-minerale, cu scopul de a asigura atât necesarul de hrană pentru întreţinere, dar şi pentru producţia de ouă.

Ion Mărgan

