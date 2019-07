ALIBUNAR: În curând începe finalizarea lucrărilor la sala polivalentă

În cadrul şedinţei Adunării Comunale, responsabilii pentru amenajarea spaţiului urbanistic au anunţat începerea lucrărilor de finalizare la sala polivalentă din centrul satului. Această informaţie a fost furnizată de persoane cu atribuţii din cadrul autoguvernării locale, ei precizând că sursele financiare sunt asigurate pentru începerea lucrărilor necesare. Totuşi, sătenii au primit aceste informaţii cu o doză de suspiciune, deoarece promisiuni de acest gen au fost plasate şi în perioada anterioară, având în vedere faptul că lucrările la sala polivalentă au fost iniţiate în urmă cu mai mult de 10 ani. După cum este cunoscut, lucrările au fost stopate acum câţiva ani din cauza lipsei de bani. Ce va urma pe viitor – rămâne de văzut, cu toate că sursele pentru această menire au fost alocate în bugetul comunal.

SELEUŞ: Amenajarea centrului localităţii

În baza afirmaţiilor prezentate de primarul satului Mladen Ćuruvija, au fost efectuate câteva acţiuni de înfrumuseţare a localităţii. Edilii satului au fost preocupaţi de amenajarea centrului, în primul rând de reconstruirea locului memorial al eroilor din acest sat care şi-au pierdut tragic viaţa în timpul Războiului al Doilea Mondial. De asemenea a fost reamenajat traseul pietonal din faţa sfântului lăcaş, unde s-au executat lucrări de amenajare a cărării de acces până la edificiul şcolar. Din cauza ploilor abundente care au afectat gospodăriile sătenilor, s-au efectuat lucrări de asanare la reţeaua de canale pentru scurgerea apelor torenţiale.

Ion Mărgan

PETROVASÂLA: S-au realizat proiecte pentru îmbunătăţirea vieţii la sat

În decursul săptămânii trecute am poposit la Petrovasâla, pentru a afla de la Zoran Maksimović, secretarul Comunităţii Locale, despre proiectele realizate în decursul anului.

– În ceea ce priveşte cele precizate în programul de activităţi prioritare, pot spune că în prima decadă a acestui an în curs la Petrovasâla au fost realizate câteva proiecte: s-a amenajat clădirea Comunităţii Locale, apoi s-au efectuat lucrări de reconstruire a vestiarelor care aparţin clubului de fotbal din loc şi totodată a fost amenajat terenul sportiv. De asemenea s-a amenajat parcul din centrul satului şi s-a acordat ajutor financiar pentru adaptarea Căminului Vânătorilor. O activitate importantă, realizată în colaborare cu o echipă de voluntari, este acţiunea umanitară menită persoanelor nevoiaşe. Anume, în sat trăiesc un număr mare de familii defavorizate care necesită ajutor din partea comunităţii. Printre ei sunt şi persoane vârstnice care trăiesc singure în gospodării şi necesită ajutor din partea sătenilor. Anul trecut am efectuat câteva acţiuni în scopuri umanitare, asigurând pentru persoanele nevoiaşe pachete de alimente şi îmbrăcăminte. Această acţiune am iniţiat-o noi, membrii Consiliului Local, având sprijin şi din partea consătenilor. Cu sprijinul autorităţilor comunale au fost realizate şi alte acţiuni de amenajare a localităţii, apoi s-au efectuat lucrări de reparare la reţeaua de apeduct. În perioada ce urmează sunt planificate lucrări de amenajare a încăperilor clădirii Comunităţii Locale, dar şi alte acţiuni ce vor avea ca scop îmbunătăţirea vieţii la sat. După cum a precizat interlocutorul nostru, proiectele prioritare în