NICOLINŢ: Clubul de Tenis de Masă ,,Rapid” şi-a ales o nouă conducere

Vineri, 12 iulie curent, a avut loc şedinţa electorală a Clubului de Tenis de Masă ,,Rapid” din Nicolinţ, care în anul 2018 a obţinut rezultate demne de evidenţiat. Raportul referitor la activitatea desfăşurată în anul 2018, dar şi despre rezultatele de anvergură obţinute de bravii jucători, a fost prezentat de Daniel Pincu, preşedintele Clubului ,,Rapid”. Printre altele, au fost evidenţiate succesele de vârf ale jucătoarelor Teodora Miul, Tamara Turcoane şi Laura Cojocar, pe care le-au obţinut la competiţii în ţară şi peste hotare. ,,Ele sunt mândria satului şi cele mai bune jucătoare cu cele mai numeroase medalii şi plachete. Succesele lor vor rămâne înscrise cu litere de aur în palmaresul sportiv al C.T.M. ,,Rapid” din Nicolinţ”, a menţionat, printre altele, antrenorul Milan Agadişan. Un mare sprijin pentru rezultatele obţinute a fost oferit din partea Comunei Alibunar care a alocat surse financiare pentru deplasarea jucătoarelor la competiţiile din ţară şi în străinătate. În urma adoptării raportului de activitate, a fost votată noua preşedinţie a acestui club. Adunarea electorală a decis unanim ca noua preşedinţie să rămână în aceeaşi componenţă: Daniel Pincu, preşedinte, şi Mircea Dalea, secretar. Aceeaşi componenţă a fost votată şi în cazul Consiliului de Administraţie: Antonel Miul, preşedinte, Dragana Turcoane, Laura Cojocar şi Cornel Giban, membri. La lucrările şedinţei electorale a fost prezent Vlada Petrović, reprezentant al Uniunii Sportive a Comunei Alibunar.

ALIBUNAR: Asociaţia Femeilor ,,Etno Art Brakos”, prezentă la manifestări tradiţionale

Maria Rujan, preşedinta Asociaţiei Femeilor ,,Etno Art Brakos”, ne-a vorbit despre realizările acestei organizaţii civice, participantă la majoritatea manifestărilor care afirmă portul şi datinile strămoşeşti:

Ion Mărgan

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul ,,Libertatea”, nr. 29, din 20 iulie 2019

,,Am răspuns pozitiv la fiecare invitaţie făcută la timp de către asociaţii similare, deoarece am considerat că trebuie să fim prezente acolo unde sunt scoase în evidenţă portul popular şi datinile strămoşeşti. Am participat la manifestarea tradiţională a Mărţişorului de la Petrovasâla şi Sân-Ianăş, unbde am prezentat frumosul nostru port din Alibunar, lăsând o impresie plăcută publicului spectator. A urmat apoi participarea noastră la manifestarea culesului de vişine de la Deliblata şi Janošik, unde ne-am prezentat cu prăjituri tradiţionale preparate cu dulceaţă de vişină. Prăjiturile noastre au fost premiate datorită modului de preparare specific după o reţetă a bunicuţelor din Alibunar. Ne străduim ca de fiecare dată să facem faţă manifestărilor tradiţionale, deoarece doar în acest mod reuşim să ne păstrăm cu sfinţenie portul şi obiceiurile lăsate din străbuni”, a menţionat interlocutoarea noastră.