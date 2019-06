NICOLINŢ: În curând vor începe lucrările de reabilitare a reţelei de apeduct

Luni, 22 aprilie curent, la sediul Ministerului Adminstraţiei de Stat şi a Autoguvernării Locale, preşedintele comunei Alibunar Dušan Dakić a semnat acordul privind utilizarea surselor pentru finanţarea proiectului ,,Reconstruirea staţiei de epurare a apei pentru alimentarea cu apă potabilă a consumatorilor din Nicolinţ”. Mijloacele în valoare de 5,5 milioane dinari vor fi alocate din fondului republican prin care sprijină reabilitarea administraţiei publice, fiind în acest mod soluţionată problema epurării apei în localitatea Nicolinţ care, unde doi ani de zile a fost interzis consumul de apă din cauza cotei mari de impurităţi.

Nicolincenii bucură de faptul că va sosi ziua când vor avea apă potabilă.

ALIBUNAR: Când vor fi terminate lucrările la sala de educaţie fizică?

Alibunărenii aşteaptă cu nerăbdare să înceapă lucrările de finalizare a sălii polivalente din centrul satului, deoarece autorităţile comunale au semnat contractul pentru alocarea resurselor în acest sens. Tratativele cu autorităţile de la instanţe majore au demarat la începutul anului în curs, astfel că lucrările de finalizare pot începe în orice moment. Există unele indicii că lucrările vor începe în momentul în care se va încheia procedura de achiziţie și se va alege oferta cea mai avantajoasă. Până atunci, elevii din Alibunar se vor descurca în felul lor, iar de la toamnă probabil că vor intra în sala nouă de educaţie fizică.

Ion Mărgan

Articolul îl puteţi citi integral în săptămânalul ,,Libertatea”, nr. 24, din 15 iunie 2019

SELEUŞ: S-au realizat proiecte pentru îmbunătăţirea nivelului de trai la sat

Săptămâna trecută, la Seleuş am stat de vorbă cu primarul Mladen Ćuruvija, care ne-a vorbit despre proiectele realizate.

– În prima decadă a acestui an, la Seleuş s-au realizate câteva proiecte: amenajarea clădirea Comunităţii Locale, reconstrucția vestiarelor clubului de fotbal, amenajarea terenul sportiv și a parcului din centru. Căminul vânătorilor a primit ajutor financiar pentru efectuarea unor lucrări la clădire.

În colaborare cu o echipă de voluntari, am realizat acţiunea caritabilă de ajutorare a nevoiașilor. La noi în sat trăiesc un număr mare de familii defavorizate care necesită ajutor din partea comunităţii. Printre ei sunt şi vârstnici care trăiesc singuri în gospodării şi au nevoie de ajutorul sătenilor. Anul trecut, am asigurat pachete de alimente şi îmbrăcăminte pentru nevoiași. Această acţiune a iniţiat-o Consiliului Local și ne-am bucurat de susținere din partea sătenilor. Cu sprijinul autorităţilor comunale am realizate multe alte acţiuni de amenajare a localităţii. Am reparat reţeaua de apeduct. Plănuim să amenajăm sediul Comunităţii Locale, dar şi să desfășurăm alte acțiuni prin care se urmărește îmbunătățirea nivelului de trai la sat, a menţionat primarul.