SELEUŞ: Amenajarea satului prin muncă benevolă

Oamenii de bună credinţă, împreună cu cei care poartă satul în sufletul lor, au fost iniţiatorii numeroaselor acţiuni de muncă. Aceşti sufletişti, în frunte cu ambiţiosul primar al satului, Mladen Ćuruvija, zilele trecute au organizat o acţiune de muncă cu scopul de a se amenaja zona pietonală din faţa parcului sătesc. Primarul satului ne-a spus că aceşti patrioţi locali, în frunte cu Păun Verca, zidar de profesie, au răspuns la apelul conducerii locale, fiind pregătiţi să dea o mână de a ajutor pentru ca satul lor să fie frumos amenajat. Materialul de construcţie a fost asigurate din banii alocaţi de Comuna Alibunar, astfel că lucrările s-au încheiat cu succes. ,,Sunt foarte mulţumit cum au decurs lucrările şi doresc să-i felicit pe aceşti oameni exemplari pentru ajutorul care l-au oferit ca satul lor să arate cât mai frumos şi atractiv pentru vizitatori. Mulţumim Comunei Alibunar pentru sprijinul acordat.”

PETROVASÂLA: S-au realizat proiecte pentru îmbunătăţirea vieţii la sat

În decursul săptămânii trecute am poposit la Petrovasâla, pentru a afla de la Zoran Maksimović, secretarul Comunităţii Locale, despre proiectele realizate în decursul anului.

– În privinţa celor precizate în programul de activităţi prioritare în prima decadă a acestui an în curs, la Petrovasâla au fost realizate câteva proiecte: s-a amenajat clădirea Comunităţii Locale, apoi s-au efectuat lucrări de reconstruire a vestiarelor care aparţin clubului de fotbal din loc şi totodată a fost amenajat terenul sportiv. De asemenea s-a amenajat parcul din centrul satului şi s-a acordat ajutor financiar pentru adaptarea Căminului Vânătorilor. O activitate, importantă realizată în colaborare cu o echipă de voluntari, a fsot acţiunea umanitară menită persoanelor nevoiaşe. Anume, în sat trăiesc multe familii defavorizate care necesită ajutor din partea comunităţii. Printre membrii acestor familii se află şi persoane vârstnice care trăiesc singuri în gospodării şi necesită ajutor din partea sătenilor. Anul trecut am efectuat câteva acţiuni în scopuri umanitare, asigurând pentru persoanele nevoiaşe pachete de alimente şi îmbrăcăminte.

Ion Mărgan

