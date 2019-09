Atunci când am decis să participăm la ediția din acest a Taberei ARC de la Sulina, România, nu știam că vom avea parte de experiențe noi, că vom cunoaște persoane deosebite și că ne vom bucura de o vacanță de neuitat.

În ziua de 5 august, pe la ora 17:30, noi, cei care am făcut parte din grupul din Serbia, am plecat cu autocarul spre Sulina. Am trecut pe jos vama de la Naidăş, apoi autocarul a luat-o pe lângă Dunăre. Am avut parte de un peisaj superb: în depărtare, pe celălalt mal al Dunării din Serbia, s-a întrezărit cetatea Golubac. Am trecut pe lângă Porţile de Fier, am admirat chipul gigantic al lui Decebal care își ține de secole privirea pironită în apele Dunării. Am continuat drumul spre Drobeta-Turnu Severin și spre spre Craiova, de unde autostrada se îndrepta spre capitala Bucureşti. De aici și până la Tulcea aveam de parcurs trei ore.

Ajunși în jurul orei nouă în acest frumos oraș de pe malul Dunării, după o cafea atât de bine-venită după o noapte petrecută în autocar, doamnele Irina Ghencea şi Daniela Mocanu, reprezentante ale Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, au făcut prezența și ne-am pregătit de plecare. Am urcat cu toţii, împreună cu ceilalţi copii și tineri din Italia, Austria, Germania, Ucraina şi cu cei din Republica Moldova pe vasul ce purta frumosul nume „Banat’’. Am călătorit pe Dunăre timp de 3 ore până la destinaţia finală: Sulina. În timpul debarcării cei care au fost în schimbul anterior ne-au aşteptat cu cântece de tabără şi cu urări de bun venit. Apoi s-au îmbarcat pe aceeași navă cu care am ajuns la Sulina, iar de la Tulcea au plecat spre țările de unde au venit.

Ajunși în tabără, doamna Oana Mihalea Budescu ne-a făcut repartiția pe camere. Apoi ne-am întâlnit la masa de seară, iar la ora 21 a urmat festivitatea de bun venit. Domnul director al taberei, Liviu Urlih, a prezentat voluntarii și coordonatorii de grup, a dat indici despre diversele activităţi care aveau să se desfășoare. Seara s-a încheiat cu muzică și distracţie.

Programul taberei a fost foarte divers: cei prezenți puteau opta pentru diferite activităţi, precum ar fi atelierul de muzică unde învăţau să interpreteze diferite piese muzicale, atelierul de istorie la care cei interesați obțineau cunoștințe din acest domeniu, atelierul de geografie unde învăţau despre întregul mal al Mării Negre şi diverse lucruri despre regiune şi Dunăre, atelierul de limba română, atelierul de arte plastice unde pe lângă desenele cu diverse culori pictau și podul de lemn care se afla pe plajă. Tinerii puteau să ia parte la curs de supravieţuire care se desfăşura în apă şi în mlaştini, la diferite discipline sportive cum ar fi fotbal, volei pe plajă, baschet, şah, tragerea odgonului, tenis de masă. Copiii noştri au participat la aproape toate activităţile. Din păcate, echipa noastră nu a reușit să obțină vreo victorie la disciplinele sportive, dar de fiecare dată am participat cu mare drag.

Într-o zi am vizitat Muzeul din Sulina unde era prezentată flora şi fauna acestei zone. În trei seri s-a organizat un grătar pe plajă, astfel că masa de seară am luat-o acolo, iar în fiecare a doua seară a fost organizată discotecă. În timpul liber mergeam la plajă, ne plimbam prin oraș, dar mai ales în orele serii mergeam la plimbare în centrul Sulinei.

Într-una din zile ne-a vizitat domnul Victor Alexeev, secretarul de stat în cadrul Ministerului Românilor de Pretutindeni. La întrevederea cu domnul Victor Alexeev au fost invitați toți coordonatorii grupurilor din ţările participante, cu această ocazie fiind luate în discuţie probleme diverse cu care se confruntă românii din afara României. În aceeași zi, la ora 15 a avut loc un program la care fiecare țară trebuia să se prezinte în fața secretarului de stat cu un program limitat la cinci minute. Grupul din Serbia s-a prezentat cu romanța ,,Să-mi cânți cobzar” și o horă din Banat interpretate de Cristina Mic și Andreea Ioana Șoșdean. Am întins o horă la care s-au alăturat și copiii din Germania și Austria. De menționat că domnul Victor Alexeev a fost încântat de programul nostru inspirat.

Ultima seară petrecută în tabără a fost una deosebită, pentru că fiecare țară trebuia să se prezinte cu un program cultural. Grupul nostru a fost prezentat de membrii Atelierului Creativ „Academica” cărora s-au alăturat Valentina Secheșan și Aneta Lazar, prezentând programul lirico – muzical „De dragoste”. Mărioara Dolinga, Mariana Totan, Elizabeta Lazar și Adrian Țăran au recitat un colaj de versuri de Mihai Eminescu, Nichita Stănescu, Ana Blandiana și Lucian Blaga, Andreea Șoșdean și Cristina Mic au interpretat romanța „Să-mi cânţi cobzar, „Gusta mi magla” în limba sârbă și cântecul „Buna seara, dragii mei”, iar Valentina Secheșan a interpretat doina „Ştii tu, bage”. Grupul din Italia a fost reprezentat de către un grup vocal care a interpretat un cântec și de o fetiță care a prezentat dans ritmic. Grupul din Ucraina a venit cu „Dansul fetelor”, iar grupul din R. Moldova a susținut un recital de poezie și un cântec rap. Doamna Gabriela Popescu, care s-a ocupat de atelierul de muzică, a interpretat, împreună cu voluntarii și cursanții acestui atelier, câteva cântece.

Pentru că o participantă în tabără a avut în ziua precedentă ziua de naștere, toți cei prezenți s-au adunat pe terenul de fotbal unde s-a cântat „La mulți ani” și a avut loc un meci de fotbal cu baloane pline de apă. Au fost aproximativ 100 de baloane cu apă, astfel că jocul a fost foarte interesant. Până la urmă toți participanți am fost foarte veseli, dar și uzi din cap până-n picioare. După cum este tradiția, la acest joc au participați și toți coordonatori, însoțitorii și doamna Oana Mihalea Budescu, coordonatoarea taberei.

Adrian ȚĂRAN, coordonatorul grupului din Serbia

Reportajul integral îl puteți citi în numărul 36 din 7 septembrie 2019