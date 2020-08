Orice femeie se străduiște să-și aranjeze casa sa, în cel mai frumos mod posibil. Pe lângă serviciu și obligațiile de zi cu zi, doamna Tatiana Sârbu din Vlaicovăț se dedică pe deplin pasiunii sale – florile. Ea a încercat să îmbine utilul cu frumosul și și-a transformat curtea casei sale, într-un adevărat paradis al culorilor.

Într-o scurtă convorbire pe care am realizat-o recent, doamna Sârbu ne-a dat câteva sfaturi referitoare la faptul, cum să transformăm o gospodărie sătească, într-un adevărat Paradis. „Dintotdeauna am iubit florile și am admirat puterea lor de a face oamenii să se simtă bine. Dar, am început să cultiv flori abia după ce m-am căsătorit și am trecut să trăiesc într-o casă nouă. Această pasiune la prima vedere pare simplă și ușoară, dar nu e deloc așa. Florile necesită îngrijire zilnică. Spre marea mea fericire, toți cei din casă iubesc florile și mă ajută să le îngrijesc. Fiica mă ajută la udat, iar fiul la cositul ierbii. Suntem o familie foarte organizată și poate acesta este secretul nostru. Punem multă dragoste și pasiune în tot ceea ce facem”, ne mărturisește interlocutoarea noastră.

Ideii pentru decorare a obținut din surse diferite. Uneori de la vecine, alteori din cărți, reviste, iar acum de pe Internet, fiind inclusă în mai multe grupuri în care se adună oameni pasionați de flori. Îi place ca petalele florilor să-i coloreze curtea și să reverse miresme încântătoare.

Cândva la sat, femeile au cultivat florile mai frecvent, dar acum optează pentru alt mod de recreere. Dar totuși, există femei precum Tatiana, care preferă să se ocupe de îngrijirea florilor și să se bucure de frumusețe lor.

Prietenele o vizitează cu drag, să facă schimb de flori și idei. Mesajul ei pentru toți este următorul: „Iubiți florile, căci ele simt când sunt iubite. Astfel vor înflori în plină splendoare.

Teodora MILENTIJEVIĆ

