Un tânăr cu toate calităţile de lider

Spre final de an școlar 2019/2020 am asistat la două ceremonii de premiere organizate la Casa Orașului, manifestări festive organizate de municipalitatea Zrenianin și Asociația ,,Svetosavlje” unde au fost premiați cei mai buni elevi ai școlilor din orașul de pe Bega, deținători ai diplomei ,,Vuk Karadžić”, precum și șefii de promoție ai tuturor școlilor generale și medii zrenianinene. Da ambele dăți a fost rostit și numele lui Teodor Dejan din Torac, însă tânărul a ajuns cu întarziere doar la prima festivitate, fiind prezent când s-a realizat poza comună a tuturor laureaților. Nu puteau să-i înmânate recunoștințele din cauză că în acele zile era la examenul de admitere. Doream neapărat să vorbesc și să-l prezint cititorilor noștri pe acest tânăr brunet, înalt și, înainte de toate, elev extraordinar care a realizat succese răsunătoare. Din acest motiv astăzi îl vom cunoaştem pe Teodor Dejan din Torac, şef de promoţiei în 2020 la Școala de Economie și Comerț ,,Jovan Trajković” din Zrenianin şi unul dintre puținii absolvenți ai ciclului liceal care din cauza examenului de admitere nu a avut parte de festivitățile mult aşteptate…

Pentru acest tânăr viaţa de licean s-a oprit brusc din cauza pandemiei, dar acest lucru nu l-a împiedicat să-și realizeze visurile. De la Teodor vom afla cum au decurs anii petrecuți în băncile școlii și ce succese extraordinare a realizat. Ne-a vorbit despre talent, muncă şi planuri. Am înțeles în convorbirea cu profesorii lui că Teodor este un copil excepţional, un lider în adevăratul sens al cuvântului care îşi merită statutul de şef de promoţie.

La vârsta la care majoritatea adolescenților încearcă să îşi dea seama ce vor să facă în viaţă, tânărul Teodor Dejan din Torac se remarcă prin rezultate școlare și realizări greu de conceput, știind în fiecare moment unde vrea să ajungă. Despre anii petrecuți în băncile școlii Teodor ne spune:

,,Încă de la școala primară la Torac, în localitatea mea de baștină, știam în ce sens mă îndrept și la ce școală mă voi înscrie. Eram talentat la matematică. În primii trei ani ai ciclului superior (clasele V-VII) am participat la concursuri comunale și regionale. M-am clasat pe locurile de frunte la întrecerile de matematică. În clasa a VIII-a nu am participat pe motiv că m-am pregătit serios pentru examenul de admitere la Liceul Economic. Întotdeauna am avut o pasiune pentru matematică. Pe lângă multe activități extrașcolare, la școala medie, tot în primii trei ani, am reușit să cuceresc de două ori locul trei (în clasele I și a III-a), iar în clasa a II-a să fiu cel mai bun matematician la concursul republican. Anul acesta din cauza pandemiei nu a fost organizat concursul republican, dar sunt convins că aș fi repetat succesul din urmă cu doi ani – să fiu cel mai bun matematician din țară. Recent Teodor s-a confruntat cu prima provocare majoră a vieţii lui: examenul de admitere pe care l-a promovat cu brio şi care l-a ajutat să se înscrie la Facultatea de Economie din Belgrad, fiind primul pe lista de 1.300 de candidați din toată țara. „Mi-am dorit să ajung la Facultatea de Economie pentru că ştiam că atmosfera este unică și am reușit să fiu în vârful listei. Mi-am dorit să ajung aici, dar m-am înscris și la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor – specializarea Finanțe și bănci la Univeristate de Vest din Timișoara. Îmi voi face studiile în paralel la ambele instituții”.

Dan MATA

