Frumusețe, ambiție și voce de înger

Teodora este o tânără frumoasă și deosebită, cu o voce de înger. La competițiile de dans, a reușit să adune în jur de 30 de medalii cu locuri de frunte, iar ambițiile acestei tinere, se extind și în alte domenii. Să ascultăm povestea ei!

-De frageda mea copilărie mă leagă amintirile frumoase și acestea pot purta un numitor comun: „dansul”. Am început să dansez încă de la vârsta de 3 ani, dar din păcate, la 9 ani am renunțat. Dansul a lăsat urme adânci în inima mea. Chiar dacă nu dansez în vreun club sau societate, rămâne și pe mai departe marea mea iubire.

De mică a demonstrat că am afinitate față de muzică, la început prin dans, iar acum prin cântec. Am participat la diferite competiții de dans, la care am obținut numeroase premii. Posed în jur de 30 de medalii și diplome, în general cu locul I.