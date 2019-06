Consiliului Social-Economic va începe în curând tratativele despre costul minim al muncii. Nu există niciun calcul, dar sindicatele cred că acesta trebuie să urce cu 15 până la 20 %

Patronii, sindicatele şi statul vor începe în curând tratativele despre salariul minim, iar până în septembrie trebuie să ajungă la un acord privind valoarea salariului minim, care se va aplica de la începutul anului viitor.

Reprezentanţii muncitorilor încă nu au venit cu propunerea cât va trebui să valoreze ora de muncă, iar managerii nu au trasat linia peste care nu vor trece. Statul promite o majorarea semnificativă.

Angajaţilor în Serbia le este garantată suma de 155,3 dinari pe ora de muncă. Această înseamnă că la sfârșitul lunii salariul minim este de cca 27.300 dinari. Sindicatele speră că acesta va crește cu 15 până la 20 de procente. Tratativele abia urmează – spune Zoran Mihajlović de la Sindicatele Independente ale Serbiei. Obiectivul nostru este ca în viitorul apropiat salariul minim să atingă valoarea coşului de consum. În calcul in tră inflaţia şi creşterea economică. Încă nu am formulat cererea, însă credem că este necesare o majorare de 15 până la 20 de procente. Totuși, nu salariul minim contează cel mai mult. Această sumă protejează categoria cea mai amenințată de cetățeni. Problema este că salariul minim se apropie de salariul mediu. Este necesar ca şi salariul mediu să crească cu cel puțin 20 % pe an, pentru că numai așa putem opri plecarea muncitorilor calificaţi. Ajungem în situația ca tot mai mulți oameni să primească salariul minim. Nu acesta este obiectivul nostru.

Tiberiu LĂPĂDAT

