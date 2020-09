Comedie ancorată în realitate

În seara zilei de 12 septembrie trupa de teatru „Neica” a Societății Cultural-Artistice „Mihai Eminescu” din Coștei a prezentat online, în premieră, spectacolul „Doamnele și polițistul” după ideile lui Tudor Mușatescu, spectacol adaptat și ancorat în realitatea noastră de regizorul dr. Savu Marius.

A fost o premieră inedită și deosebită care i-a ținut pe coșteni, dar nu numai, în fața monitoarelor, cu toate că și-ar fi dorit să fie prezenți în sala Căminului Cultural și să-i încurajeze pe actori prin ropte de aplauze, așa cum o făceau an de an. Având în vedere că anul 2020 este sub amprenta pandemiei de coronavirus coșteienii s-au adaptat situației.

„Pentru a nu întrerupe tradiția teatrală care la noi se păstrează cu sfințenie am găsit o soluție: prezentarea spectacolului pe canalul de Youtube „Coșteienul”. În momentul premierei erau conectați în jur de 200 de vizitatori, iar comentariile au fost pozitive”, mărturisește dr. Savu și adaugă: „Anul acesta virusul nenorocit ne-a dat viața peste cap, așa că și Zilele de Teatru s-au amânat. Am prezentat spectacolul într-un mod mai diferit față de anii precedenți. Repetițiile le-am început cu mult entuziasm în februarie, dar pandemia ne-a oprit. Între timp am introdus elemente ce țin de pandemie, am schimbat finalul. Personsajul principal Gigi Polițistul spune, la sfârșit, că are test cu rezultat pozitiv la coronavirus, ceea ce dă de gândit”.

Din distribuție fac parte următorii actori: dr. Savu Marius (Gigi Polițistul), Amelia Bălăgean (Afrodita Samsung), Eugenia Prodan (Steluța Zurgălău), Aorica Țera (Nineta Sorcoveanu) și Ionel Bulic (Ianco, omul de serviciu). La reușita spectacolului și-au dat aportul și Ionică Adam (scenografie), Georgel Micșa, Cristian Bălăgean și Ionel Bulic (regie tehnică) și Viorel Bălăgean, coordonatorul trupei.

Mariana STRATULAT

Foto: Ionică ADAM

