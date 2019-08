Lunea trecută, 29 iulie, s-au consumat resursele de apă, sol și aer curat pentru anul 2019.

Un echivalent a 1,75 de planete va fi nevoie să producă resurse pentru a satisface necesitățile umanității. Costurile acestui consum ecologic global se reflectă în defrișare, eroziunea solului, pierderea biodiversității sau acumularea bioxidului de carbon în atmosferă. Aceste acumulări sunt cauza schimbărilor climatice și a condițiilor meteo extreme.

Ziua în care oamenii consumă resursele planetei se calculează din 1986, iar în fiecare an are loc tot mai devreme. În 1993, a fost pe 21 octombrie, în 2003 pe 2 septembrie, iar în 2017 pe 2 august.

Dacă am reduce cu jumătate emisiile de dioxid de carbon am putea câștiga 93 de zile. Am obține 10 zile dacă am cumpăra mai puțin și refolosi.