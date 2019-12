La sfârșitul lui decembrie ne-am propus să facem o retrospectivă și să vă prezentăm cele mai importante realizări ale unor doamne și domnișoare care în domeniile lor de interes au marcat anul pe care îl lăsăm în urmă.

Dr. Eufrozina Greoneanț, profesor la Școala de Înalte Studii de Specialitate pentru Educatori „Mihailo Palov” din Vârșeț: Decembrie, ultima lună a anului, aduce colinde și clinchet de clopoței, mireasmă de brad, euforie și magie. Ne pregătim pentru sărbătorile de iarnă, Nașterea Mântuitorului și un an nou. În sufletele noastre predomină pacea și bucuria.

Poate că aceste momente sunt cele mai potrivite pentru a pune pe cântarul adevărului cele făcute și nefăcute, cele reușite și mai puțin reușite. Nu întotdeauna gândul nutrit la începutul noului an poate deveni realitate indiferent de străduința noastră, nereușita nefiind doar o justificare, ci o motivație pentru alte gânduri și noi speranțe.

Drd. Mărioara Sfera, profesor de limba latină la Școala Medie de Chimie și Medicină din Vârșeț: Nu există noroc. Există un vis. Există cuvânt. Există muzică. Disciplină. Alegeri. Perseverență. Pasiune. Când ai aceste lucruri atunci „norocul trage” la tine și succesele vin rând pe rând. Fiecare om trebuie să hotărască dacă va păși prin lume luminat de altruismul creativ ori de întunericul egoismului destructiv.

Anul pe care îl las în urmă a fost unul bogat, dar mi se pare că puteam să realizez mai multe. Oricum, anul 2020 bate la ușă și aștept să fie unul abundent. Voi enumera în rândurile ce urmează ceea ce am realizat eu în 2019. Pe 24 iulie, la Teatrul Național „Sterija” din Vârșeț am organizat spectacolul extraordinar din cadrul proiectului „Punți culturale între Banat și Transilvania”, semnat între Primăria Orașului Vârșeț și CJCPCT Cluj, unde într-un dialog muzical în scenă au fost un grup vocal „Fetele de la Coștei” și reprezentanții Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, Transilvania.

Natalia Stan, profesor de limba română la Școala Generală „Coriolan Doban” din Coștei: Cea mai mare realizare şi satisfacţie nu-mi pot fi decât fetiţa mea, Elena şi soţul, Dorinel. Copiii şi familia sunt cea mai mare realizare într-o viaţă de om.

Bucurii sunt în fiecare zi. Mi-ar trebui, cu siguranță câteva zile să povestesc.

Cred că doar spunând „copii” spui realizări şi bucurii. Ştiu că mulţi când aud cuvântul „realizări” rămân doar în sfera realizărilor de ordin financiar, însă puţini îl percep ca insuflarea unei profesii, puterea de a fi un exemplu, respectiv de a fi un sprijin în dezvoltarea ulterioară a celor din jur.

Anul 2019 a fost un an cu realizări semnificative, pornind de la rezultatele foarte bune ale elevilor mei pe tărâm şcolar şi extraşcolar: competiţia zonală a recitatorilor de la Cuvin, Competiţiile Regionale de Limba Română organizate la Novi Sad (Melisa Voin a cucerit locul I, iar Alexandra Georgiana Maleta locul II – cl.V-a.

Aleksandra Ranković, președinta Centrului Artei Popular din Nicolinț: Plec din acest an cu încrederea că 2020 va fi un an la fel de bun şi de reuşit. Aceste 365 de zile mi-au trecut atât de repede încât abia de curând am realizat că au mai rămas doar câteva zile pâna la Revelion. Probabil nu am conştientizat acest lucru din cauza multor obligaţii pe care le-am avut, atât pe plan profesional, cât şi în legătură cu toate celelalte activităţi pe care le-am avut.

Toate momentele frumoase au făcut să le uit pe cele neplăcute care au fost şi ele suficiente. Anul 2019 m-a învăţat că trebuie să înţeleg faptul că trăim în vremuri în care interesul personal este mai presus de cinste şi iubirea faţă de aproapele tău. Anul 2019 m-a învăţat că omul fără caracter îşi vinde demnitatea, neamul și principiile pentru mici plăceri trecătoare.

În ciuda vremurilor grele în care trăim, am avut fericita ocazie să întâlnesc în anul 2019 şi oameni în adevăratul sens al cuvântului, oameni care au apreciat activităţile şi dăruinţa membrilor Centrului Artei Populare pentru a avea o activitate continuă.

Mariana STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul „Libertatea” din 28 decembrie 2019 – 4 ianuarie 2020.