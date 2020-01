La sfârșitul lui decembrie ne-am propus să facem o retrospectivă și să vă prezentăm cele mai importante realizări ale unor doamne și domnișoare care în domeniile lor de interes au marcat anul pe care îl lăsăm în urmă.

Conf. univ. dr. Virginia Popovici, Facultatea de Filosofie din Novi Sad: Anul care a trecut a fost un an frumos și bogat în evenimente culturale importante pentru noi: 70 de ani de la înființarea Postului de Radio Novi Sad, manifestarea ,,Cartea anilor editoriali 2017-2018”, Memorialul ,,Radu Flora”, Zilele de Teatru ale Românilor din Voivodina, Zilele ,,Petru Cârdu”, Colonia Literară, târgurile internaționale de carte din Novi Sad și Belgrad, 65 de ani de la înființarea Facultății de Filosofie din Novi Sad etc. La unele am participat personal, la unele doar cu sufletul, însă toate aceste evenimente sunt de o mare importanță pentru noi, românii de această parte a frontierei.

Toate aceste clipe de lumină au fost puse în planul doi într-o zi rece și posomorâtă de început de primăvară, când a dispărut o ființă tare dragă mie – bunica mea, Elena. Abia când ne părăsește cineva drag înțelegem cât de mult a însemnat pentru noi această persoană. În brațele ei am crescut și în brațele ei am plâns văzând-o suferind. În moștenire mi-a rămas optimismul ei, dragostea și respectul față de oamenii în vârstă și față de obiceiurile din străbuni.

Ana Marija Marinković, fondator al Centrului „Ino Edukacija”, expert pe problemele de mobilitate academică și tineret: Anul acesta a fost pentru mine anul marilor schimbări pe plan personal. L-am întâlnit bărbatul vieții mele și ne-am căsătorit. Acest lucru este, definitiv, cea mai mare realizare din anul de care ne despărțim. În ceea ce privește viața profesională, la „Ino Edukacija”, centru pentru școlarizare în străinătate, în fiecare an muncim cu sârguință și trimitem studenți interesați să își facă studiile în străinătate. Anul acesta am atins un record în ceea ce privește numărul de studenți pe care i-am trimis pentru a doua oară la așa numitul „Study Abroad. Fair”, organizat la Hoteul „Hilton” din Belgrad. Pot să spun că în anul 2019 am avut succes și pe tărâm profesional. Planurile pentru anul în care vom păși peste câteva zile sunt la fel de mari, dar despre toate cele vă vom informa la momentul potrivit. Vă urez un an mai prosper, plin de realizări frumoase, atât pe plan profesional, cât și personal.

Monica Boldovină Bugle, actriță a Teatrului Național „Sterija” din Vârșeț: Pentru mine 2019 a fost probabil un din cei mai intenși ani pe plan profesional. La începutul anului a avut loc premiera spectacolului „Ai noștri” (,,Naši”) în regia lui Irfan Mensur. A urmat pentru mine o colaborare foarte importantă cu Fundația „Heartefact” din Belgrad, unde timp de câteva luni am pregătit spectacolul „Unchiul Vanja” de A.P. Cehov în regia lui Andrej Nosov, a cărei premieră a avut loc în cadrul Festivalului „Toamna teatrală vârșețeană”.

Tot în cadrul festivalului am avut încă o premieră. Este vorba despre spectacolul în limba română „Trandafir cu două parfumuri” (regia: Snežana Udicki).

Dintre numeroasele deplasări cu Teatrul Național „Sterija” aș dori să o amintesc pe cea de la Festivalul Internațional de Teatru-Chișinău (Republica Moldova) unde am participat cu spectacolul „Adolescentul din dubă cu sentimente de unică folosință” (regia: Iulian Ursulescu).

Sinceră să fiu, nu știu cum am reușit, dar în 2019 chiar nu am avut timp să mă plictisesc. Am apreciat și m-am bucurat de timpul petrecut alături de soțul Florin și fiul nostru. Întotdeauna a fost ceva care să mă țină în priză, dar bucuria mea cea mai mare este fiul nostru Victor. Anul 2019 a fost marcat și de succesele lui.

Mariana STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul „Libertatea” din 11 ianuarie 2020.