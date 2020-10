UNIUNEA EUROPEANĂ IA MĂSURI PENTRU O MAI BUNĂ ORIENTARE ÎN PANDEMIE

Sistem ,,semafor”

Pentru a oferi călătorilor din Europa o mai bună imagine de ansamblu asupra evoluției epidemiologice și posibilelor restricții, Uniunea Europenă a decis să împartă spaţiul comunitar în zone verzi, portocalii și roșii. Există, de asemenea, culoarea gri, destinată zonelor din care nu vin suficiente date, scrie Bernd Riegert la DW.

În viitor, două criterii ar urma să fie decisive pentru stabilirea zonelor de risc și a regiunilor nepericuloase: rata de noi infecții (incidența) la 100.000 de locuitori în ultimele 14 zile și rata testelor pozitive din toate testele coronavirus efectuate. Verde: zona în care incidența este sub 25 și rata testelor pozitive este sub 4 la sută; portocaliu: zona în care incidența este sub 50 și rata de testare este de peste patru procente, ori incidența este între 25 și 150, dar rata de testare este sub patru procente; roșu: Zona în care incidența este de peste 50 și rata de testare este de peste patru la sută. Ori incidența este de peste 150 la 100.000 de locuitori în ultimele 14 zile.

Până în prezent, fiecare stat membru al UE a desemnat zone de risc după cum a considerat potrivit, determinând-o pe Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, să critice lipsa de coerență a criteriilor.

,,La nivelul UE avem diferite coduri de culoare, criterii, teste și regulamente de carantină. Este dificil de aflat unde putem călători, ce reguli ar trebui să fie urmate în țara de destinație sau la întoarcerea acasă. Trebuie să coordonăm măsurile pentru a face viața de zi cu zi mai ușoară pentru europeni”, a spus von der Leyen.

Inclusiv Institutul Robert Koch din Germania va trebui acum să își adapteze criteriile pe baza cărora stabilește zonele de risc. Până în prezent, pragul RKI era de 50 de infecții noi la 100.000 de locuitori în șapte zile (nu 14!). Lituania se orienta după o incidență de 16, care acum va fi stabilită la 50.

