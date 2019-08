Perseverenţă, determinare şi planuri măreţe

Ne face plăcere să vă facem cunoştinţă cu femei frumoase, talentate şi pasionate de ceea ce fac, femei care pot fi pentru mulţi dintre noi un exemplu de putere, perseverenţă şi curaj. Astăzi o veți cunoaște pe Vanesa, o tânără ambiţioasă, visătoare şi cu planuri măreţe.

Vanesa Micşa s-a născut pe data de 20 noiembrie 1989. Este de origine din Seleuş, dar este stabilită în New York din anul 2008. După absolvirea Școlii de Chimie-Medicină din Vârşeţ a plecat la părinţii săi în America, aceştia fiind stabiliţi acolo din anul 1991.

Ajunsă în Statele Unite, Vanesa a continuat studiile la Hunter College – City University of New York. Acolo a obţinut două diplome de bacalaureat, una de psihologie şi cealaltă în literatură şi critică engleză. La aceeaşi şcoală a făcut şi doi ani de pre-medical. A continuat studiile la Facultatea de Medicină „Ross University School of Medicine” la care a mers pe bursă comunitară (Community Health Scholarship).

Vanesa îmbină utilul cu plăcutul, astfel că face muncă voluntară care aduce fericire pe chipul celor nevoiaşi. Este o activitate de la care nu aşteaptă nimic în schimb. Voluntariatul înseamnă muncă, atât individuală, cât şi în echipă, multă dedicare şi dorinţa de a face un lucru bun pentru ceilalţi. „Voluntariatul trebuie privit şi tratat cu responsabilitate şi dăruire. Prin voluntariat te asiguri personal că lumea se aşază pe un făgaş mai bun, dar investeşti şi în tine, deoarece atunci când eşti voluntar acumulezi o serie de competenţe care te ajută atât în relaţia cu cei din jurul tău, dar şi la facultate sau la locul de muncă”, declară Vanesa.

Adriana PETROI

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul „Libertatea” din 17 august 2019.