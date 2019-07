Săptămâna trecută am făcut o vizită la Centrul Cultural din Vârșeț pentru a ne informa despre evenimentul numit „Vara culturală Vârșețeană” care a început să se desfășoare în oraș. Tatjana Vukelić ne -a meționat următoarele în legătură cu acest eveniment.„Imediat după terminarea festivalului internațional „Coroana Vârșețeană”, Centrul Cultural din Vârșeț sub auspiciile orașului Vârșeț a început cu realizarea evenimentului cunoscut sub denumirea „Vara Culturală Vârșețeană”. Programul a început cu zilele Indoneziei la Vârșeț care a fost realizat în cooperare cu ambasada republicii Indoneziei la Belgrad.

Vasilie PETRICĂ

