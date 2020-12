Victor Petrovici din Satu-Nou la două decenii de activitate în domeniul folclorului

„Bobocii” au avut și încă mai au un bogat tezaur cultural-folcloric

Printre instructorii coregrafi amatori de la noi îi putem menționa în mod aparte pe Aurel Drajilov, Traian Mladen-Mladani, Viorel Balnojan-Jâdovu, Veselie Lazăr-Slacină… Am trecut în evidență doar câțiva coregrafi „boboci” care au activat în trecut, iar de data aceasta am stat de vorbă cu un dansator foarte bun, cu experiență îndelungată și un stagiu de cel puțin două decenii în domeniul folclorului. Victor Petrovici sau Vichi, cum îi spun toți „bobocii”, este un băiat modest, serios și foarte ambițios. Lui Victor i-a plăcut foarte mult să danseze și să fie activ permanent. Dragostea pentru dans i-o datorează mai ales coregrafului profesionist Miroslav Bata Marčetić. Realmente putem remarca și faptul că Victor Petrovici a activat 4 ani în cadrul S.C.A. „Banatul” din Panciova, fiindu-i coregraf Milan Vuinović.

Vichi s-a prezentat timp de două decenii pe scenele noastre, dar și pe cele din afara granițelor ţării noastre. Anume, excelentul dansator s-a prezentat pe scene din România, Bulgaria, Franța, Polonia, Spania, Grecia, Portugalia, Slovacia și în mai multe localități din Serbia.

Putem afirma faptul că excelentul dansator și fost coregraf a reușit, prin munca sa benevolă și printr-un entuziasm mare, să lase impresii de invidiat la toţi aceia care l-au urmărit în programele de televiziune în care a participat.

Victor a fost un om punctual, un dansator exemplar și foarte responsabil. Aproape tuturor dansatorilor le-a fost un adevărat model. Vichi are un stil coregrafic specific şi o ținută excelentă pe scenă. Dansează ușor, are mișcări coregrafice excelente, pașii lui fiind în echilibru cu corpul. Pe scena de concert totdeauna fața îi este veselă, joacă râzând și are mișcări excepționale.

Ionel MĂLAIMARE

