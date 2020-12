Viorel Bălăgean, primarul Coșteiului și președintele S.C.A. „MIHAI EMINESCU”

Activități și realizări, în condiții de pandemie

Anul 2020 a schimbat viața oamenilor de pe întreg globul pământesc. Virusul a apărut pe neașteptate și a pus stăpânire pe omenire, dar, când vine vorba de coșteieni, lor nu le-a putut distruge spiritul pozitiv, aceștia reușind chiar și în condiții de pandemie să organizeze câteva evenimente culturale, respectând toate restricțiile și măsurile de protecție.

Cum a decurs anul 2020 la Coștei, aflăm de la Viorel Bălăgean, președintele S.C.A. „Mihai Eminescu” și primarul satului:

– Odată cu proclamarea pandemiei, am înființat comandamentul local de criză și am stat la dispoziția consătenilor. Le-am oferit informații permanente, iar pentru vârstincii care erau izolați la domiciliu, am procurat alimente.

Când situația s-a mai ameliorat, am început unele lucrări ce ţin de infrastructura locală. Am continuat lucrările de curățire și întreținere la Pădurea de la „Moara Mică”. Administrația Silvicolă a Orașului Vârșeț ne-a fost pus la dipoziție un utilaj specializat care a tăiat crengile uscate. La clădirea Comunității Locale am reușit să schimbăm geamurile. Am procurat opt geamuri termopan noi. Am întreprins lucrări de amenajare și la Căminul Cultural, în partea interioară, unde am schimbat acoperișul. Ultima fază a Complexului „Școala Veche” nu s-a putut realiza din cauza pandemiei. Am mai avut și alte planuri, care nu au putut fi realizate în aceste condiții.

Pe plan cultural, am reușit să realizăm cele propuse. În cadrul manifestării „Zilele Coșteiului 2020”, trupa de teatru a reușit să prezinte spectacolul în mod online, am dezvelit plăcile comemorative la Căminul Cultural, am inaugurat biblioteca, am organizat tradiționalul concurs gastronomic cu un număr redus de echipe și am marcat festiv jubileul de 110 ani al fanfarei din Coștei. Bineînțeles, ne-au lipist oaspeții din România, vizitele reciproce. Din cauza pandemiei nu am putut să onorăm unele invitații. Cred că acum oamenii și-au dat seama cât de mult înseamnă un spectacol de teatru şi o manifestare culturală și cred că vor pune mai mult preț pe acestea.

Denis STRATULAT

