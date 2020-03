,,Maestrul Internaţional al Ţambalului“, Mircea Ardeleanu, din cauza unor probleme de sănătate, a trecut în lumea fără dor, în etate de 67 de ani, sâmbătă seara, 21 martie 2020, în localitatea Giroc din judeţul Timiş, România.

Renumitul ţambalist, Mircea Ardeleanu, considerat unul dintre cei mai buni ţambalişti din România, însă şi maestru jazzman, în plina pandemie a virusului Corona, s-a stins din viaţă, în urma unui atac de cord deoarece, după cum a spus fiul, Mircea Ardeleanu jr., care a comunicat trista veste a morții tatălui său: ,,Decesul a avut loc datorită inimii slăbite”. Să nu uităm că, maestrul afirma: ,,Folclorul e viaţa mea. E virusul contactat aici” (arăta spre inimă).

Maestrul Mircea Ardeleanu a ales să plece dintre noi, în această perioadă, atât de dificilă pentru omenire, de parcă sufletul şi omenia sa, nu au mai putut îndura. Unul dintre marii folcloriști și jazzmani ai Banatului, primul mare artist român, care a introdus țambalul autohton la mari evenimente de jazz.

Mircea Ardeleanu s-a născut la Bocşa Montană la 15 noiembrie 1953. Tatăl său era de naţionalitate maghiară, iar mama pe jumătate unguroaică, numele lor fiind Erdely, pe care Mircea îl schimbă în Ardeleanu când, în anul 1968, a venit la Timişoara.

Deseori povestea că s-a născut cu țambalul în pod. Instrumentul pe care l-a descoperit, la vârsta de numai 6 ani, în podul casei familiale, l-a fascinat din prima clipă și l-a însoțit întreaga viaţă. A debutat la vârsta de 10 ani, în cadrul unui festival-concurs internațional.

Şcoala primară și gimnazială le-a frecventat la Bocşa Montană. La Timișoara, a absolvit fostul Liceul nr. 10 (acum Colegiul Național Bănățean) și Institutul pedagogic de 3 ani. Prin anii ‘ۥ70 ai secolului trecut, a început să cânte în restaurantele timişorene.

În anul 1980, împreună cu Ilie și Radu Vincu, Costel Haida, Ion Peptenar, Sivu Golban și Remus Vălungan, a fondat una dintre cele mai valoroase formații ale epocii, ,,Virtuozii Banatului”.

Dealtfel, maestrul Mircea Ardeleanu sr. a concertat în toată România și în spațiul ex-iugoslav, la Opera House din Australia și în China. A colaborat cu marii artiști, precum flautistul Bora Dugić, clarinetistul Boki Milošević, naistul Gheorghe Zamfir, dar şi cu renumiţii solişti vocali Zvonko Bogdan, Lazăr Novac etc. Noi, care am lucrat la RTV Novi Sad am avut plăcerea să-l întâlnim, adică să-l avem oaspete în studiou şi să-i admirăm interpretarea impecabilă, expresivitatea, virtuozitatea…

Lucian MARINA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 14 din 4 aprilie 2020