Vladimir Rajkovi ć, ,, Vântvizor (care unește Banatul)” / ,,Vetrovizor (koji spaja Banat)”, Panciova, Editura Libertatea, 2019

Într-una din zile, a ajuns la mine cartea poetului Vladimir Rajković cu dedicație. Am rămas surprinsă, pentru că numele lui îmi fusese necunoscut. Un volum bilingv, cum este cel al lui Rajković, trebuie să aibă un traducător, mi-am zis. Este vorba de Eugenia Bălteanu, poetă, traducătoare și colega mea de breaslă. Am înțeles îndată a cui e ,,vina” pentru că am primit un exemplar semnat de autor.

titlul anunță o poezie neobișnuită, dar greu de înțeles. Rajković intră în joc cu diferite stiluri și forme. Cochetează cu versul alb și poezia haiku, aglutinarea de termeni, sare de la tema Banatului la cea a iubirii și e lesne de înțeles că se delectează jucându-se astfel.

Volumul ,,Vântvizor” nu este prima carte a lui Vladimir Rajković. Până acum a publicat cărți de poezie de dragoste (,,Prva”, ,,Sledeća“, ,,Apsolutna“, ,,Jabuka“, ,,Rana“, ,,Rascvetana“, ,,Bokokotorska“, ,,Stopostojana“, ,,Vatrometna“, ,,Šarmbi“), un volum de poezie duhovnicească (,,Božanstvena“) și un roman poetic (,,Da li sam umetnik”).

Marina ANCAIȚAN

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ,,Libertatea” din 28 septembrie 2019.