Moment cu semnificaţie istorică

25 octombrie este Ziua Armatei Române și marchează eliberarea ultimului teritoriu românesc în cel de al Doilea Război Mondial, orașul Carei. În amintirea acestei fapte, autorităţile de la Bucureşti au instituit, prin Decretul nr. 381 din 1 octombrie 1959, data de 25 Octombrie ca zi de omagiere a armatei.

Această zi cu semnificație istorică a fost marcată și la sediul Ambasadei Române în Serbia. După intonarea imurilor României și Serbiei, Excelența Sa, Oana Cristina Popa, ambsadorul României în Serbia și colonelul Șerban Lovin, atașat militar al României în Serbia, au vorbit cu alese despre acest eveniment și au prezentat repere importante ale istoriei militare a României. Amândoi au scos în evidență relațiile de bună colaborare dintre România și Serbia.

„Ne bucurăm să găzduim pentru prima dată în sediul noii Ambasade Române unde ne-am mutat în luna iulie a acestui an Ziua Armatei Române, care se sărbătorește în fiecare an pe 25 octombrie. Pe 28 octombrie am serbat-o la Belgrad, împreună cu reprezentanți din instituțiile statului sârb, reprezentanți ai corpului dilomatic, atașați militari, reprezentanți ai comunității române din Serbia, mass-media și toți prietenii noștri din Belgrad care sunt angajați în relația bilaterală dintre România și Serbia. Mă bucur de prezența foarte mare a invitaților. Este al doilea mare eveniment pe care îl organizăm aici după deschiderea Ambasadei și închiderea președenției Române a Consiliului Europene. Avem peste 150 de invitați care se bucură de muzică românească, de mâncare tradițională românească și de o ambianță de sărbătoare.”

Mariana STRATULAT

