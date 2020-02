În mod tradițional, pe data de 2 februarie S.C.A. „Mihai Eminescu” din Coștei își s ă rb ă torește ziua. Anul acesta întâlnirea a avut loc în sala de festivit ăț i a complexului „Școala veche”. Numeroșii membri ai societ ăț ii și invitații din țar ă și str ă in ă tate s-au întâlnit pentru a s ă rb ă tori împreun ă .

Festivitatea a inaugurat-o președintele Viorel Bălăgean care a vorbit cu alese cuvinte despre succesele societății din anul trecut: „Am avut un an foarte reușit! Am construită scena de vară, am sărbătorit 150 de ani de activitate corală, am cucerit Marele Premiu la Marele Festival și multe altele…”

Președintele Bălăgean a decernat diplome celor mai apropiați colaboratori ai săi și tuturor celor care au sprijinit activitatea societății. Printre deținătorii diplomelor se numără: Consiliul Naţional al Minorităţii Naţionale Române, Adunarea Orașului Vârșeț, Consulatul General al României la Vârșeț, Fundația „Protopop Traian Oprea”, doamna profesoară Mărioara Sfera, primarul Orașului Deta Petru Roman, directorul Centrului Cultura din Deta Ovidiu Ivancea, Aurică Ion Borobar, reprezentantul Asociației Culturale „Reșița Română” și coregraful Ioan Gheaur. Diplome au primit și coșteienii care iau parte la activitățile societății: dr. Marius Savu, regizorul trupei de teatru „Neica”, prof. Marcel Novac, instructorul grupului vocal al copiilor „Mărgăritarele”, prof. Nelu Iencea, dirijorul corului din Coștei, David Butan, dirijorul grupului vocal-instrumental „Fetele de la Coștei” și Petru Purenda, dirijorul fanfarei.

„De fiecare dată vin cu mare plăcere la Coștei. Mi-aș dori ca și în alte sate populate cu români să avem astfel de activități extraordinare”, a menționat, printre altele, Gheorghe Dinu, consulul general al României la Vârșeț.

Evenimentul l-a onorat cu prezența sa o delegație din partea Consiliului Național al Minorității Naționale Române, alcătuită din președintele Daniel Magdu, coordonatorul Departamentului pentru informare Stevan Mihailov, vicepreședintele Consiliului Executiv dr. Savu Marius, dr. Ion Omoran, membru și Tiberiu Ciortan, secretarul C.N.M.N.R.S. Daniel Magdu a declarat următoarele: „Vă felicit pentru această aniversare și să vă doresc mult succes. Sunteți una dintre cele mai active societăți cultural-artistice ale românilor de pe aceste meleaguri. Rezultatele voastre vorbesc de la sine și vă sunt cea mai importantă carte de vizită. Sunt convins că veți continua și vă asigur de sprijinul deplin al Consiliului Național Român…”

Din partea primăriei Vârșeț la eveniment au fost prezenți asistentul primarului Dejan Santrač, șefa cabinetului primarului Kristina Tomić și Slaviša Maksimović, Veljko Stojanović și Miloš Vasić, membri în Executivul orașului.

Mariana STRATULAT

