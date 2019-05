Un număr impresionant de 1.125 de absolvenţi ai liceelor şi şcolilor medii din Zrenianin, uniformizaţi în tricouri de culoare bej şi bleumarin, dotaţi cu umbele de culoare albastră, au marcat vineri, 17 mai, în centrul oraşului, evenimentul tradiţional de încheiere a şcolarizării – ,,Dansul cu Europa”. Bine dispuşi şi însoţiţi în Piaţa Libertăţii de un număr foarte mare de părinţi şi spectatori, tinerii au sărbătorit simbolic, prin dans, finalizarea acestui ciclu de şcolarizare, fiind felicitaţi de primarulu muncipiului Zrenianin, Čedomir Janjić. Edilul a inaugurat manifestarea specifică a viitorilor cetăţeni academici.

Liceeni au dansat cel mai sincronizat dans de pe planetă în cadrul evenimentului global ,,Dance with Europe” . În acest an, absolvenţii au umplut centrul urbei, contribuind din nou ca Zrenianinul să se afle printre oraşele din ţară şi Europa cu numărul cel mai mare de elevi din ultimul an de şcoli medii care au participat la eveniment.

Zrenianinul s-a alăturat manifestării în anul 2007, la cea de-a doua ediţie a acestuia. De atunci, în fiecare an, peste o mie de participanţi dansează unison împreună cu colegii lor ,,închipuindu-şi o zi în care toată planeta dansează”.

Municipiul Zrenianin participă pentru a zecea oară la acest eveniment, iar tineri s-au pregătit pentru manifestare încă de la finele lunii martie. Iniţiatorii manifestării sunt două şcoli de dans din Slovenia, care au dorit să exprime, acum doisprezece ani, bucuria absolvenţilor de liceu la terminarea unui ciclu important din viaţa lor.

Dan MATA

