Zrenianinul a primit distincţia de Oraş European al Sportului

În cadrul unei ceremonii care a avut loc online, vineri, 11 decembrie, la Lisabona, municipiului Zrenianin i s-a acordat titlul de Oraș European al Sportului 2021/„European City of Sport 2021”.

Premiul a fost oferit de către ACES Europe (The European Capitals and Cities of Sport Federation), iar ceremonia online de acordare a premiilor a reunit aproape 40 de orașe care au fost premiate cu unul dintre cele trei titluri: European City of Sport – titlu ce poate fi acordat municipiilor europene cu o populație oficială între 25.000 – 499.999 locuitori, titlu acordat și municipiului Zrenianin; European Community of Sport – titlu ce poate fi acordat unei comunități europene formată din cel mult 3 municipii care împreună au o populație între 25.000 – 499.999 locuitori;

European Capital of Sport – se acordă unui municipiu cu o populație de cel puțin 500.000 de locuitori pe teritoriul european.

Ceremonia, în prezența liderilor Asociației Europene a Capitalelor și Orașelor Sportului (ACES Europe) și a tuturor orașelor care dețin acest titlu, din cauza situației epidemiologice, a avut loc online. Zrenianinul a devenit primul oraș din Serbia care a meritat o astfel de recunoștinţă.

Capitala Europeană a Sportului, Lisabona, a avut onoarea de a primi drapelul și placheta de argint de la președintele ACES Europe, Gian Francesca Lupatelli, capitala Portugaliei găzduind ceremonia de promovare a regiunilor, orașelor și municipiilor din alte categorii. Potrivit site-ului organizatorilor, ceremonia de gală de la sediul Parlamentului European din Bruxelles a fost anulată din cauza pandemiei, luându-se decizia de a organiza festivitatea în capitala portugheză, care a câștigat prestigiosul titlu și a devenit Capitala Europeană a Sportului 2021.

Dan MATA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 51 din 19 decembrie