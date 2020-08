Sportul a fost, de-a lungul timpului, unul dintre motivele care au adus mândrie în inimile tuturor admiratorilor din țara noastră și din străinătate, dar în special în sufletul tuturor zrenianinenilor, care se mândresc de performanțele sportivilor din orașul de pe malurile Begăi. În peste 100 de ani de participări la competiţii sportive de rang internațional – jocuri olimpice, campionate mondiale și europene, opinia publică și iubitorii de sport zrenianineni s-au bucurat de nenumărate momente memorabile, realizate de sportivii din această regiune. De mai mult de un secol, Zrenianinul se poate mândri cu sportivii care au realizat performanțe excepționale, uneori inedite și istorice la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale, Europene, Mediteraneene, fie că vorbim despre sporturi colective – volei, handbal, baschet ori fotbal, sau despre discipline sportive individuale – atletism, lupte greco-romane, karate, caiac-canoe, box sau înot.

Zrenianinul – Oraș al sportului

În urmă cu trei săptămâni, în 10 iulie, reprezentanții Primăriei Municipiului Zrenianin au susținut, prin intermediul unui link video, în prezența on-line a experților europeni, candidatura acestei urbe bănățene pentru titlul de ,,Oraș European al Sportului 2021”. La evaluarea digitală a candidaturii au participat reprezentanți ai Municipalității, membri ai echipei de experți sportivi și foști sportivi de performanță, care au pregătit evaluarea Zrenianinului pentru titlul de „Orașul European al Sportului 2021”: Titlul este oferit de ACES Europe (European Capitals and Cities of Sport Federation) – organizație non-profit recunoscută în Cartea Albă a Comisiei Europene și vizează recunoașterea internațională a comunităților sau orașelor care valorizează sportul și crează contexte favorabile dezvoltării acestuia pentru locuitorii săi. Având în vedere situația cauzată de pandemie, nu a fost posibilă sosirea reprezentanților și a membrilor comisiei ACES Europa și cunoașterea directă a acestora cu istoria sportului, potențialele și tot ceea ce Municipiul Zrenianin reprezintă pentru candidatura de „Oraș European al Sportului 2021”. Șeful comisiei care a monitorizat evaluarea Zrenjaninului a fost Gian Francesco Lupatelli, președintele ACES Europa, care a felicitat echipa de experți sportivi din Zrenianin pentru o prezentare profesională și bine pregătită.

„Principalele avantaje ale Municipiului Zrenianin în obținerea titului de Oraș European al Sportului se referă, pe de o parte, la infrastructura excelentă deja existentă pentru majoritatea ramurilor sportive, precum și la perspectivele de dezvoltare ale acesteia în anii următori. De asemenea, Zrenianinul are un istoric în găzduirea unor evenimente sportive de relevanță internațională, cum sunt Campionate Europene de Baschet şi de Volei, calificările la diferite discipline pentru Jocurile Olimpice de la Rio și Tokyo și alte manifestări sportive naționale și internaționale. Cea mai mare perfomanță, alături de infrastructură și organizarea competițiilor sportive de prim rang internațional, o reprezintă numărul mare de sportivi valoroși și asociații sportive din acest municipiu, dar și tradiția îndelungată și numeroasele legende ale sportului mondial din orașul de pe Bega”, au subiniat reprezentanții Municipalității la conferința video organizată cu prilejul depunerii candidaturii Zrenianinului pentru titlul de Capitală Europeană a Sportului 2021.

Este foarte important pentru acest oraș dacă Zrenianinul va fi ales anul viitor sau peste câțiva ani Capitală Europeană a Sportului, însă de mulți ani, chiar și de decenii în urmă, în inimile admiratorilor această urbe deține titlul de autentic ,,Oraș al Sportului”. Acest titlu neoficial îl merită și îl confirmă în mod continuu, grație performanțelor extraordinare ale sportivilor săi, realizate pe toate meridianele Terrei, zrenianinenii fiind implicați și în stabilirea unor momente istorice în cadrul Jocurilor Olimpice, Campionatelor Mondiale sau Campionatelor Europene, de care încă ne aducem aminte cu mult drag.

Indiferent în ce oraș sau țară mergi, atunci când aud că ești din Serbia, sau din Zrenianin, oamenii îți spun cu zâmbetul pe buze câteva nume emblematice pe care toți le cunosc: Bodiroga, Grbić, Španović, Ognjenović, Rnić, Brakočević, Galić, Vujin, Stanulov…, aceste legende fiind doar o parte din șirul interminabil de sportivi din orașul de pe Bega care au intrat în istoria sportului mondial. Acești becicherecheni, prin rezultatele şi performanţele lor excelente, au dus renumele țării noastre peste tot în lume. Și, pentru că victoriile, trofeele, titlurile și medaliile sportivilor din Zrenianin au fost ca o rază de lumină in întuneric, de o vreme bună am adunat informații, am cercetat, m-am documentat și am început să scriu despre sportivii zrenianineni cu care ne mândrim.

Dan MATA

