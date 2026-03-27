Familia pe primul loc

Veronica Trifon este născută în anul 1989. A absolvit Școala de Înalte Studii de Specialitate pentru Educatori ,,Mihailo Palov” din Vârșeț. Este căsătorită cu Doru Trifon și din căsnicia lor s-au născut cele două fetițe: Sara și Lena. Veronica este angajată la Școala Elementară „2 Octombrie” din Nicolinț, pe postul de asistent pedagogic, și lucrează cu elevii care au dificultăți la însușirea materiei școlare. O mare parte din timpul ei liber îl dedică educației celor două fete. În opinia ei, familia trebuie să fie pe primul loc, deoarece familia este locul unde începe povestea fiecăreia dintre noi. Ea este legătura cu trecutul și ne deschide porțile spre viitor. Aceste idei încearcă să le insufle și fetelor ei, prin educație și prin dragoste părintească.

Veronica este un cadru didactic perseverent, care, de fiecare dată când se află în fața copiilor, încearcă să fie cât mai aproape de ei, nu numai cu vorbe calde, ci și cu emoții. Deoarece lucrează cu elevii vulnerabili, încearcă să le explice că lumea poate fi un loc relativ stabil și de încredere. Copiii au nevoie nu doar de hrană și îngrijire permanentă, ci și de educație pentru cultivarea sufletului, deoarece ei, atunci când vor deveni maturi, trebuie să fie de folos comunității căreia aparțin.

Veronica își petrece timpul liber în sânul familiei, ocupându-se de treburile casnice, așa cum se cuvine unei gospodine harnice. Un mare ajutor și sprijin în tot ceea ce face vine din partea soțului Doru. Pe lângă activitățile zilnice pe care le desfășoară, Doru are grijă de fetele sale. Cei doi soți se înțeleg de minune, astfel că nu lasă nimic la voia întâmplării, totul se rezolvă prin înțelegere.

Fiica cea mică, Lena este elevă în clasa I și are nevoie de mai mult sprijin din partea părinților, pe când sora ei mai mare, Sara, este elevă în clasa a VIII-a și are înclinații spre activitățile sportive. Practică tenisul de masă, acesta fiind sportul ei preferat, cucerind pe merit multe trofee și medalii.

Vorbind despre succesele Sarei la tenis de masă, Veronica ne-a mărturisit că, în momentul de față, Sara se antrenează la Clubul de Tenis de Masă „Banatul” din Sân-Mihai. Deoarece Veronica posedă permis de conducere, pentru ea nu prezintă un impediment deplasarea la Sân-Mihai, unde Sara face antrenamente. Bucuria ei cea mai mare este atunci când Sara cucerește o medalie pentru rezultatele formidabile la competițiile de tenis de masă.

Având două fete talentate pe care le iubește nespus de mult, Veronica ne-a spus că și Lena are o pasiune – baletul. Deja de la vârsta de 7 ani, Lena frecventează cu regularitate cursurile de balet la secția de balet din Banatski Karlovac. Pe lângă această pasiune a ei, Lena urmează și cursuri de lupte marțiale la Banatski Karlovac. Este activă și pe plan cultural, fiind membră la secția de cor și secția de folclor din Nicolinț.

Ca și fiecare mamă, Veronica a vorbit cu mare însuflețire despre succesele fetelor ei, de care se mândrește nespus de mult. Sara a participat la turneul de tenis de masă de la Senta, care face parte din Liga Voivodinei, și, împreună cu colega ei, Victoria Iorga, a ocupat locul III. Anul trecut a participat la competițiile de tenis de masă organizate în Croația, unde a fost membră a echipei naționale a Serbiei și a avut un succes formidabil.

Silvia MĂRGAN

