Activități distractive variate

Ca şi în fiecare an, Săptămâna Copilului a fost marcată la Școala Elementară „Žarko Zrenjanin” din Satu Nou prin numeroase activități. Unele dintre acestea au devenit tradiționale, copiii bucurându-se de ele în fiecare an. Bineînțeles, programul aduce an de an și câte ceva nou.

Fiecare zi din săptămână a fost destinată unei alte activități de care s-au bucurat copiii claselor inferioare. Evenimentele organizate cu această ocazie au început cu un cros care s-a desfăşurat pe terenul sportiv din loc.

Cu zâmbete pe buze, copiii au așteptat finalul întrecerii pentru a afla cine sunt câștigătorii.

În ziua de marți a avut loc tradiționala expoziție a animalelor de companie. Diverse animăluţe, aduse cu drag de copii, au umplut curtea şcolii. Elevii au profitat de ocazia de a interacționa unii cu alții și de a le prezenta colegilor animalele lor dragi.

Sanela CRĂINEAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 41 din 14 octombrie