Fuziune de respiraţii, aspiraţii şi inspiraţii

Deși este adevărat că nu se bucură de aceeași atenție sau infrastructură ca și Costa Rica, are avantajul prețurilor mai accesibile, atrăgând astfel călători cu suflet aventurier. Aşadar, am plecat plini de bucurie și anticipare în aventura noastră iminentă.

San Juan del Sur

Străzile cu pavele străluceau sub razele puternice ale soarelui, iar clădirile în culori pastelate și cerul albastru pătrunzător creau o panoramă fermecătoare în San Juan del Sur. În timp ce exploram orașul, simțeam în plămâni aerul salin, care ne-a înviorat. San Juan del Sur, un oraș popular de pe coasta de sud-vest a Nicaraguei, cu ieșire la Oceanul Pacific, este situat la o distanţă de aproximativ 140 de kilometri sud de capitala Managua.

În fiecare zi, plăcerea noastră cea mai mare a fost să ne așezăm pe plajă în jurul orei 17:30 și să contemplăm apusul spectaculos. Fiecare apus a fost o experiență unică și impresionantă, astfel că nicio seară nu ne-a dezamăgit.

Cu o statuie a lui Iisus, care ne-a adus în minte imaginea unui mic Rio de Janeiro și cu o mulțime de locuri unde puteam să luăm masa și să bem, mai multe decât am fi putut să explorăm, a fost simplu să uităm de toate grijile noastre.

Am savurat în principal mâncărurile tradiționale din Nicaragua și nu ne-am putut sătura de burritourile proaspăt pregătite. În plus, am fost încântați de tacourile și de Gallo Pinto, un fel de mâncare din fasole roșie şi orez alb cu ceapă, servit, de obicei, cu ouă, avocado și puţină brânză deasupra.

Aneta GAȘPĂR

