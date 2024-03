În pași de dans: Omagiul vieții și moștenirii lui Victor Jicherean

În vastul univers al culturii populare, există figuri luminoase care lasă în urmă o moștenire. Victor Jicherean, maestrul coregraf al dansului popular românesc, a fost una dintre aceste personalități marcante, ale cărei contribuții au modelat peisajul artistic nu doar în orașul său, Timișoara, dar și în comunitatea noastră din Satu Nou. Astăzi, cu inimi pline de recunoștință și ochi înlăcrimați, îi aducem un omagiu plin de respect și iubire.

În anul 1999, Victor a făcut prima sa vizită la Satu Nou, punând bazele unei colaborări fructuoase și neîntrerupte cu Societatea Culturală Artistică „Dr. Radu Flora”. A fost începutul unei epoci noi pentru comunitatea noastră, o perioadă în care dansul popular a început să înflorească sub îndrumarea sa expertă. An de an, Victor a venit la noi, împărtășindu-și pasiunea, cunoștințele și dragostea pentru tradițiile românești, transformând SCA „Dr. Radu Flora” într-un nume cunoscut și respectat pe scena dansului popular din Serbia și dincolo de aceasta.

Ultima sa coregrafie, pusă în scenă la Festivalul de Folclor și Muzică Românească din 2022, ținut la Satu Nou, a fost o dovadă a măiestriei și dedicației sale neclintite. Acea performanță a rămas nu doar ca un testament al talentului său, dar și ca un simbol al legăturii indisolubile pe care a creat-o între el și comunitatea noastră. Fiecare mișcare și pas au fost încărcate cu emoție și autenticitate, reflectând dragostea profundă a lui Victor pentru cultura și tradițiile românești.

Pe lângă contribuția sa inestimabilă de la noi, Victor Jicherean a fost o forță motrice la Școala de Arte din Timișoara, conducând cu măiestrie cursul de specialitate „Instructori de dans popular”. Sub îndrumarea sa, Ansamblul „Ghiocelul” nu numai că a înflorit artistic, dar a și stabilit o colaborare excepțională cu comunitatea noastră din Satu Nou, creând punți de legătură între România și Serbia prin limbajul universal al dansului.

Stevan MIHAILOV

Articolul integral îl puteți citi în numărul 9 din 2 martie