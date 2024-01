,,Magia Anului Nou” 

La Alibunar a avut loc, pe data de 27 decembrie, concertul de muzică și folclor, organizat, în mod tradiţional, pentru al optulea an, de către Centrul de Cultură al comunei Alibunar sub auspiciile acesteia.

Programul a debutat cu jocurile orășene din Serbia, prezentate de cel mai tânăr grup al ansamblului folcloric al Centrului de Cultură din Alibunar, sub îndrumarea coregrafului Veljko Oparnica, în acompaniamentul orchestrei Centrului de Cultură al comunei Alibunar, sub conducerea lui Cristian Giugea. Următorul moment a fost dedicat dansurilor valahe, prezentate de grupul mai tânăr din clasele superioare ale ansamblului folcloric al Căminului Cultural Banatski Karlovac, sub îndrumarea coregrafului Dejan Markov.

Grupul ansamblului folcloric al Căminului Cultural din Petrovasâla, condus de coregraful Benoni Bucur, a prezentat dansuri tradiționale românești, iar solista vocală Andrea Giugea a impresionat cu un cântec românesc. În continuare, grupul ansamblului folcloric al Căminului Cultural din Petrovasâla, sub îndrumarea coregrafului Benoni Bucur, a prezentat dansuri românești stilizate.

