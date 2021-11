O seară de neuitat în compania muzicii

Sâmbătă, 6 noiembrie, în sala de spectacole a Casei de Cultură din Sân-Mihai, a avut loc ediţia a III-a a Festivalului ,,Spice de aur”, organizat de Casa Tineretului. Evenimentul de primă mărime a fost realizat cu sprijinul comunei Alibunar, susţinut de Comunitatea locală, Biserica Ortodoxă Română şi de Şcoala Generală ,,3 Octombrie” şi cu ajutorul oferit de oamenii de bună-credinţă şi firmele comerciale din Sân-Mihai. A fost aceasta o seară de neuitat petrecută în compania muzicii populare româneşti şi a cântecelor doinite, care au dus farmecul muzicii tradiţionale pe meleaguri unde trăiesc românii, şi în primul rând bănăţenii. Sâmienţii se mândresc de faptul că le-a revenit lor onoarea de a păstra cu sfinţenie cântecul şi dansul românesc şi obiceiuri moştenite din bătrâni, dând dovadă că tradiţia de la sat nu se uită niciodată.



În cadrul festivităţii de inaugurare, cuvinte de sprijin au adresat: Zorana Bratić, preşedinta comunei Alibunar, Daniel Magdu, preşedintele Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia, Daniel Bala în numele Consulatului General al României de la Vârşeţ. Primarul satului, Darian Tăpălagă a salutat pe onoraţii oaspeţi şi participanţi, urându-le tuturor un bun venit la Sân-Mihai şi să petreacă momente plăcute în compania muzicii şi a dansului românesc.

În adresarea sa, Zorana Bratić a menţionat, printre altele, faptul că, sâmienţii trebuie să se mândrească cu ceea ce au realizat pentru păstrarea patrimoniului cultural, iar în realizările lor de viitor vor fi sprijiniţi de comuna Alibunar, în speranţa că vor deveni păstrători fideli ai tradiţiilor din străbuni.



Daniel Magdu, preşedintele Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia, a spus, printre altele, că este mulţumit de faptul că, după un an de zile, a fost reluat acest festival al doinelor. A menţionat că acest festival are ca scop de a păstra tradiţia cântecelor româneşti, în primul rând a doinelor care exprimă sentimentele oamenilor de la sat. Consiliul Naţional al Românilor va sprijini, şi pe viitor, manifestările românilor de pe aceste meleaguri care sunt păstrători fideli ai tradiţiilor.

Domnul consilier Daniel Bala a transmis urările de bine adresate de domnul consul general, Gheorghe Dinu, cu menţiunea că doina este un gen specific al cântecului românesc care a fost introdusă în patrimoniul nematerial al UNESCO, ceea ce exprimă faptul că acest gen de muzică este caracteristic doar pentru întreaga suflare românească. Onoarea de a inagura acest festival al doinelor, organizat la Sân-Mihai, a revenit domnului consilier Daniel Bala.

Concertul dedicat doinelor a fost inagurat de Orchestra de Muzică Populară a Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia, cu o suită de melodii populare româneşti, în aranjamentul muzical al lui Petru Popa şi sub bagheta dirijorală a lui Alexandru Frianţ.

Ion MĂRGAN

