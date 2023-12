Contribuții remarcabile, perseverență și valorificare

În lumea vastă a cercetării și culturii, întâlnim adesea personalități care reușesc să îmbine pasiunea pentru cunoaștere cu contribuții remarcabile în domeniul lor de specialitate. Dr. Viviana Milivoievici este una dintre aceste personalități, o cercetătoare dedicată și talentată cu o bogată experiență în istoria, critica literară și în interculturalitate. Cu o carieră strălucitoare și un portofoliu impresionant, dr. Milivoievici este un nume bine-cunoscut în lumea academică.

În cadrul acestui interviu, vom avea privilegiul de a afla mai multe detalii despre viața și cariera sa, precum și opiniile și gândurile ei despre subiecte variate.

Ce v-a inspirat să vă dedicați cercetării științifice și domeniului filologiei? Puteți să împărtășiți un moment sau o experiență care v-a determinat să alegeți această cale?

Încă din anii studenției, am fost atrasă de cercetare și mi-a plăcut foarte mult să caut și să descopăr diverse aspecte ale literaturii, criticii și istoriei literare. Tocmai de aceea, mi-am canalizat studiile spre domeniul filologiei, iar din anul al treilea de facultate am început să mă documentez pentru lucrarea de licență, dedicată publicisticii și eseisticii lui Mircea Eliade. Aceeași temă am aprofundat-o și în cadrul studiilor de masterat, culminând apoi cu studiile de doctorat, în cadrul Universității de Vest din Timișoara. Mă bucur că am ales această cale a cercetării științifice în domeniul filologiei și pot spune că mă simt împlinită din punct de vedere profesional, mai ales că fac ceea ce îmi place.

Care a fost cel mai provocator subiect sau proiect de cercetare pe care l-ați abordat și ce rezultate notabile ați obținut din această cercetare?

Cum spuneam mai sus, o bună parte din timp am dedicat-o cercetării publicisticii lui Mircea Eliade. Pot spune că a fost o adevărată provocare, începută din anii studenției și finalizată cu publicarea tezei mele de doctorat ,,Publicistica lui Mircea Eliade și opțiunile «Tinerei generații», volum apărut în 2016, la Editura David Press Print, din Timișoara. Totodată, încă din anul 2016, la Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”, din Timișoara, în cadrul proiectului de cercetare, mă ocup de editarea critică a operei profesorului Eugen Todoran, cel al cărui nume îl poartă astăzi Biblioteca Centrală Universitară din Timișoara. Până în momentul de față, au fost publicate cinci volume, iar anul acesta îl pregătesc pe al optulea. Sper ca, în viitorul apropiat, să fie publicate și celelalte, fiind deja pregătite pentru tipar.

Mariana STRATULAT

