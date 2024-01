M-au atras locuri binecuvântate

Locuri binecuvântate m-au atras și m-au fascinat prin iubirea care s-a arătat acolo oamenilor și lucrarea minunată a lui Dumnezeu.

Mănăstirea Fatima, una din cele mai mari mănăstiri romano-catolice din lume atrage mii de pelerini din întreaga lume. În anul 2007 mi-am dorit sa văd cu ochii mei locul și să pun piciorul acolo unde s-a arătat „Doamna din lumină”, ultima dată în 13 octombrie 1917 în locul numit „Cova da Iria”, („Grota Sfintei Irina”) unde au fost prezenți peste 70.000 de oameni veniți din Portugalia și din întreaga lume. Un an mai târziu a izbucnit Primul Război Mondial.

Atunci când crești la sat ești educat de mic în credință față de Dumnezeu, în rugăciune, mai ales că pe mama mea au crescut-o bunicii materni iar bunicul a fost cantor la Biserica Ortodoxă din Cârnecea. Pot spune, însă, că pelerinajul organizat de Biserică Romano-Catolică din Lunca Bârzavei la Medjugorje, mi-a schimbat viața.

Am fost însoțite de preotul Simon Ciubotaru, preotul bisericii în 2015 și am respectat întocmai etapele: Calea Crucii, ascultarea mărturiilor în Comunitatea Cenacolo a celor care au căzut în patima drogurilor. Am fost cu grupul la Centrul de rugăciune, unul din cele mai mari centre de rugăciune din lume acolo unde erau așezați deja cei aproape o sută de pelerini din Maramureș și tot Ardealul.

Radu Maria NOVAC

