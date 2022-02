O întâlnire importantă pentru minoritatea română

Săptămâna trecută, în sala de conferințe a hotelului „Villa Breg” din Vârşeţ, secretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României şi copreședintele părții române a Comisiei Mixte Interguvernamentale România-Serbia, Cornel Feruță, s-a întâlnit cu reprezentanții minorității române din Serbia și ai mass-mediei în limba română (C.P.E. „Libertatea” și Radioteleviziunea Voivodinei, Redacția în limba română).

Întâlnirea a anticipat şedinţa Comisiei Mixte Interguvernamentale, care s-a desfăşurat două zile mai târziu la Belgrad.

La întâlnire au fost prezenți și: Excelența Sa Silvia Davidoiu, ambasadoarea României în Serbia, Gheorghe Dinu, consulul general al României la Vârșeț, Daniel Bala, ministru-consilier la Consulatul României din Vârșeț, Alexandru Ene și Dragoș Hotea, directori în cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României.

După încheierea ședinței, secretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României, Cornel Feruță, a făcut o scurtă declarație pentru ziarul nostru: „Am avut un dialog foarte amplu cu reprezentanții minorității române din Serbia. Este o întâlnire de mare folos pentru discuția care se va purta peste două zile la Belgrad în privința respectării, promovării și protecției drepturilor minorității române. Discuțiile au fost foarte revelatoare în privința așteptărilor minorității române și a ceea ce poate face Guvernul Român în cadrul Comisiei Mixte Bilaterale. Avem destule informații și datorită acestui dialog în privința statutului bisericii, identității lingvistice, reprezentării românilor în instituțiile de stat, drepturi care sunt extrem de importante. Lucrăm cu o logică – în fiecare an să se organizeze această Comisie Mixtă din cauză că acest acord este foarte important. Creează responsabilități și angajament pentru cele două guverne. Modalitatea de implementare a acestui acord este aplicarea integrală a acordului bilateral, pe de o parte, iar pe de altă parte, având în vedere atât instrumentele juridice internaționale și bilaterale din care România și Republica Serbia sunt parte, cât și limitele de acțiune ale statului față de minoritatea sa înrudită, aflată pe teritoriul altui stat, circumscrise principiilor fundamentale de drept internațional.”

Obiectivul discuțiilor cu reprezentanții minorității române din Serbia a fost un schimb larg de opinii privind situația și problemele cu care aceștia se confruntă, precum și discutarea unor modalități eficiente și durabile de soluționare a problemelor actuale și de protejare a drepturilor minorității române, în conformitate cu standardele europene. Cu această ocazie, Daniel Magdu, președintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia, a declarat următoarele:

„La această întâlnire am prezentat toate realizările, neajunsurile și necesitățile noastre prioritare, încercările cu care ne vom confrunta în viitor. Având în vedere că la pregătirea pentru şedinţa Comisiei Mixte, care va fi vineri, unul dintre delegați sunt și eu, ca reprezentant al Consiliului Național Român, am vorbit în linii generale despre subiectele esenţiale pentru minoritatea română. Prezența minorității române în instituțiile publice, în regiunea cu un număr însemnat de români, a crescut. Acesta este un lucru bun. Vom continua să susținem dialogul dintre cele două biserici, cu obiectivul de a se rezolva statutul Bisericii Ortodoxe Române în Serbia, care nu este recunoscută ca biserică tradițională. Vom aplica la fonduri pentru întocmirea unui dicționar administrativ juridic român-sârb. Am informat că s-a reușit întocmirea unei liste cu toate localitățile în care limba română este în uz oficial, iar inscripțiile pe table ale localităților să fie cu denumirea în limba română.

Vasilie PETRICĂ

