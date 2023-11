O ședință constructivă sub toate aspectele

Pe data de 18 octombrie, la ,,Casa Butoarcă” din Vârșeț, sediul Consiliului Național al Minorității Naționale Române, a avut loc o întâlnire cu ambasadorul Jan Bratu, şeful Misiunii OSCE în Serbia. Ambasadorul a fost însoțit de o delegație în următoarea componență: Milica Rodić, consilieră pentru problemele minorităților naționale, Nevena Stalević, stagiară și Nada Kojadinović, traducătoare.

Discuţiile s-au axat pe poziția minorității naționale române în R. Serbia, activitățile Consiliului Național în ceea ce priveşte învățământul, informarea, cultura și uzul oficial al limbii și grafiei române, dar şi pe păstrarea identității române.

Din partea Consiliului Național Român, la această ședință au luat parte: preşedintele dr. Valentin Ardelean, vicepreședinții dr. Traian Căcina, Jasmina Glišić şi Marinel Mândrea, preşedintele Consiliului Executiv, Daniel Magdu, secretarul Consiliului Național Român Marian Mohan, directorul şi directorul adjunct al Casei de Presă şi Editură ,,Libertatea”, Mariana Stratulat şi Valentin Mic.

După încheierea ședinței, participanții au făcut declarații de presă. Jan Bratu, şeful Misiunii OSCE în Serbia, a subliniat: „Vizităm toate cele 24 de consilii naționale ale minorităților naționale care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Serbia, iar astăzi am vizitat Consiliul Național Român din Vârșeț.

Obiectivul acestor vizite este ca Misiunea OSCE să ofere ajutor, să afle cu ce probleme se confruntă consiliul național și care sunt aspectele importante pentru funcționarea normală a consiliului. Am vorbit foarte deschis despre toate problemele legate de unele domenii cum ar fi: cultura, informarea, păstrarea limbii și învățământul. Am pus accentul pe învățământ și pe problema numărului tot mai mic de elevi care frecventează cursurile în limba română. Am analizat mai multe aspecte ale acestei probleme”.

Vasilie PETRICĂ

