Să încercăm împreună să schimbăm lumea

Școala Elementară „Žarko Zrenjanin” din Satu Nou s-a alăturat unui proiect internațional axat pe atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă, coordonat de „Public School Delhi Nashik” din India timp de șase ani. În cadrul acestui proiect, școala participă alături de alte 21 de școli din 12 țări: India, Kenia, Indonezia, Turcia, Italia, Sierra Leone, Kuwait, România, Qatar, Tunisia, Malawi și Ghana.

Elevii au acum oportunitatea să colaboreze cu colegi din alte părți ale lumii prin intermediul platformei Zoom. Prin votul tuturor participanților, a fost selectat al cincilea obiectiv al dezvoltării durabile – egalitatea de gen.

Echipa școlii din Satu Nou care va aborda această temă este formată din: Marija Bodrožić, Ognjen Modošanov, Anastasija Popović, Marko Caran, Andrej Beka, Anđela Mitrović și Anabela Prole, împreună cu profesoara de desen, Snežana Knežević. Ei vor colabora cu echipele din celelalte țări asupra acestei teme timp de patru, cinci luni.

Anul școlar trecut, am participat la o conferință internațională în India, respectiv la Summitul ,,Design for Change”, unde am întâlnit școli noi și am fost invitați de Școala ,,Public School Delhi Nashik” să participăm la un proiect pe care îl organizează de 6 ani. Anul acesta, la proiect, care este internațional, participă 12 țări.

Teodora SMOLEAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 9 din 2 martie