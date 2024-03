Eleva în clasa a VIII-a a Școlii Elementare „Žarko Zrenjanin” din Satu Nou, Mihaela Cadar, s-a clasat pe locul II la competiţia regională de cunoaștere a limbii sârbe ca limbă nematernă. Bineînțeles, rezultatele nu au venit singure, de la sine. Mihaela s-a pregătit sârguincios pentru prezentarea sa la această competiţie, fiind îndrumată de către profesoara sa de limba sârbă ca limbă nematernă, Ana Meda.

Interlocutoarea noastră ne povestește că s-a pregătit îndelungat pentru competiţie, rămânând de două sau trei pe săptămână câteva ore în plus la școală pentru a face exerciții împreună cu profesoara sa. În plus, pe parcursul weekendurilor, Mihaela a avut de rezolvat multe exerciții și teste, pe care profesoara ei le-a corectat ulterior.

„Sincer, am depus multă muncă și m-am pregătit mult timp pentru această competiţie. Astfel, am sperat să mă plasez undeva în vârful clasamentului. Dar, totodată am avut și mari emoții și nu m-am așteptat la un loc chiar atât de sus. Îi sunt recunoscătoare profesoarei mele, pentru că m-a pregătit și sunt foarte mulțumită de ceea ce am învățat”, ne spune Mihaela.

Sanela CRĂINEAN

