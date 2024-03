O şcoală mică, dar cu viziune mare

Miercuri, 20 martie, am avut o discuție cu Daniela Căta, învățătoare la Școala Elementară ,,Olga Petrov Radišić”, departamentul din Sălcița. În cadrul conversației noastre, Daniela ne-a familiarizat cu situația învățământului în limba română la Sălcița, menționând că numărul elevilor scade de la an la an. Situația specifică a școlii din Sălcița se remarcă prin prezența unei singure eleve, Adriana Vinu, în clasa a III-a, într-o clasă combinată de la I la IV.

Daniela Căta ne-a explicat: „Pe parcursul fiecărei ore școlare, abordăm materia conform planului și programului școlar și încercăm să rezolvăm și temele de acasă. Tradițional, organizăm diverse activități, precum bazarul de sărbători, expoziția de Mărțișor, ziua școlii și altele, la care eleva mea participă recitând poezii. Avantajul de a lucra cu un singur elev este că pot acorda o atenție mult mai mare. Acest lucru îmi permite să mă concentrez atât pe predarea materiei, cât și pe evaluarea cunoștințelor asimilate de elev. Unica problemă a școlii noastre, situată în acest mic sat de codru, este lipsa unei săli de educație fizică. Cu toate acestea, când vremea este frumoasă, ținem orele de educație fizică în curtea școlii, profitând de aerul sănătos și nepoluat al Sălciței.”

Vasilie PETRICĂ

