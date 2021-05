Trandafirul, floarea care mă uimeşte

Utopia mea este o lume plină de trandafiri și de alte plante. Persoana care plantează un copac face lumea mai bună.

Mă numesc Horacio Miguel Olivarez Beltran, zis Toshio. Am 30 de ani și locuiesc în cel mai frumos oraș din Argentina, capitala Saltei.

Dintotdeauna am avut contact cu plantele. Aveam 4 sau 5 ani când, în casa în care locuiam la acea vreme, era o grădină destul de mare. Am fost asistentul mamei mele, ajutând-o la udat și la plantat.

Prima plantă pe care am primit-o a fost o Callisia repens, care la acea vreme se numea doar cu numele comun ,,moneda”. Îmi amintesc că m-am mutat la bunica mea, iar la două blocuri distanță era piața. În prima zi am mers acolo. Pe trotuarul din fața casei bunicii, în crăpăturile unei gresii, planta creștea. Am scos-o de acolo și am fugit înapoi acasă ca să o plantatez într-o ceașcă de plastic de unică folosință. Aceasta a fost prima plantă pe care am avut-o.



Am o pasiune pentru plantele care cresc în aer liber, mai ales pentru cele cu flori. Îmi plac foarte mult trandafirii și suculentele, mai ales echeveria în formă de rozetă, poate din cauza gustului meu pentru trandafiri!

Nu știu câte tipuri de plante am. Aș spune că am câte ceva din fiecare, dar mai presus de toate tufe de trandafiri și echeverii.

Singurele plante care îmi dau de lucru primăvara și vara sunt tufele de trandafiri, întrucât în orașul în care locuiesc, care se numește Salta și este situat în nordul Argentinei, primăvara este un sezon secetos și foarte cald.

Deoarece temperaturile sunt ridicate și nu plouă, trebuie să ud plantele adesea: dimineața, la prânz, după-amiază și noaptea. Temperaturile sunt de obicei în jurul valorii de 36/37 grade cu aer cald circulând ca într-un deşert! În timpul verii plouă mult.



Trandafirii suferă de ciuperca foliară care apare din cauza umidității ridicate, așa că administrez prin pulverizare, o dată pe lună în timpul primăverii, un insecticid sistemic și un fungicid, tot sistemic. În sezonul ploios este greu, din moment ce plouă aproape zi de zi. Am mereu în vedere prognoza meteo, așa că într-o zi în care nu plouă administrez fungicid deoarece, din moment ce o ciupercă de frunze atacă și se dispersează, în acel sezon apare o problemă constantă.

