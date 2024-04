Orașul Vârșeț și Întreprinderea Comunală „Drugi Oktobar” au plantat copaci cu ocazia aniversării Zilei Mondiale a Pădurilor

În cadrul aniversării Zilei Mondiale a Pădurilor, orașul Vârșeț și Întreprinderea Comunală „Drugi Oktobar” au organizat o mare campanie de plantare a copacilor și distribuirea de puieți către comunitățile locale din zonele populate. În cadrul acestei campanii au fost plantați și distribuiți un total de 1.680 de puieți de diferiți arbori, inclusiv 180 de brazi, 1.000 de puieți de salcâm, 400 de puieți de mesteacăn, tei și sicomor, precum și 100 de plopi. Toți puieții sunt produși cu atenție și dragoste în Pepiniera Serviciului „Zelenilo” a Întreprinderii Comunale „Drugi Oktobar”.

Plantarea a fost efectuată în mai multe locații, inclusiv în curtea unei grădinițe din Pavliš, a Școlii Elementare din Pavliš, Vlăicovăț și Veliko Središte. Au fost plantați puieți în incinta Școlii Agricole din Vârșeț, la Centrul Școlar „Nikola Tesla”, precum și în noul parc din Izbište și noul parcul din Pavliš. Un număr mare de puieți au fost predați comunităților locale din Uljma, Oreșaț, Pavliš, Veliko Središte, Voivodinț, Straja și Parta, care și-au plantat copacii în localitățile lor.

Această acțiune are drept scop conservarea și îmbunătățirea infrastructurii verzi a orașului Vârșeț și a zonelor populate, contribuind la crearea unui mediu mai sănătos și mai plăcut pentru toți cetățenii. În plus, plantarea arborilor are un rol ecologic important în conservarea biodiversităţii şi a calităţii aerului.

