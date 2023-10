Acasă printre frații români din Banatul sârbesc

Dr. Abraham a absolvit studiile de medicină veterinară la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara. Este colaborator de specialitate în cadrul acestei instituții, unde susține ore practice pentru studenții la medicină veterinară. În prezent, ocupă poziția de director comercial la SC Smithfield prod. SRL.

Pe parcursul carierei sale, a participat la numeroase întruniri științifice în domeniul tehnologiei alimentare. De asemenea, a fost invitat special la diverse competiții gastronomice, atât în România, cât și în străinătate. De mai mulți ani, dr. Abraham a fost ales membru în comisia de jurizare a concursului gastronomic Festivalul de Tobă organizat la Sân-Mihai.

Răspunde cu entuziasm la fiecare invitație venită din partea sâmienților, care i-au rămas apropiați sufletului datorită ospitalității lor și pasiunii pentru prepararea mâncărurilor tradiționale, în special a gulașului din carne de animale domestice.

Am o pregătire inițială în domeniul medicinei veterinare, și aceasta reprezintă legătura mea cu Sân-Mihaiul. Pe la începutul anilor ‚90, am avut mulți prieteni sâmienți la Institutul Agronomic din Timișoara. Am fost nedespărțiți pentru un timp îndelungat, dar, la un moment dat, drumurile noastre s-au separat. Prin anul 2008, odată cu apariția rețelelor de socializare și a Facebookului, ne-am reîntâlnit în mediul online. Prin intermediul acestor vechi prieteni, am ajuns din nou la Sân-Mihai, unde am fost invitat să fiu oaspete la concursul gastronomic „Pregătirea la ceaun a gulașului din carne de vită”, ajuns în acel an la ediția a 15-a. Cred că am participat pentru prima dată la Sân-Mihai la Festivalul de Tobă și mi-a făcut plăcere să fac parte din juriul acestor evenimente. Vrând-nevrând, aceste experiențe sunt legate de pasiunea mea, medicina veterinară.

Cum am descoperit această pasiune?

Am început să lucrez în 1988, inițial ca tehnician veterinar la o fermă de porci, unde am activat aproximativ 6 ani. Astfel, acum pot spune că am acumulat aproape 30 de ani de experiență în domeniul medicinei veterinare și industriei alimentare. În acest context, la invitația profesorilor mei, contribui la formarea studenților, realizând împreună cu ei activități practice care le ilustrează procesele de creștere și industrializare a porcului.

După părerea mea, porcul reprezintă, în această zonă a Europei, un simbol al rezistenței culturale. Nu cred că există diferențe majore între România și alte state din regiune în această privință. De-a lungul istoriei, în special în perioada Evului Mediu, mare parte din această zonă a fost sub influența Imperiului Otoman. Datorită faptului că porcul era considerat un animal necurat de către otomani, acesta a devenit principala sursă de hrană în regiune. Cu trecerea secolelor, popoarele balcanice au dezvoltat numeroase metode de preparare a cărnii de porc, creând diverse mâncăruri delicioase. Este demn de menționat că aceste preparate, deși delicioase, pot fi nesănătoase dacă sunt consumate în exces.

Ion MĂRGAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 43 din 28 octombrie