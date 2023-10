Moștenirea bunicii cu mâini de aur

Te rugăm să te prezinți pentru cititorii noștri.

Mă numesc Mariana Corina Boba, născută Orza, fiica lui Nelu și Manuela Orza, prima fată din familie după două generații de băieți, foarte dorită de bunicii mei Ion și Maria.

Am fost crescută în sânul bunicilor mei, cu credință și căldură. Tot bunica a fost cea care mi-a pus numele de Mariana, combinând cele două nume ale bunicilor materni și paterni, iar Corina după fratele tatălui meu, Cornel.

În anul 1989, am început studiile la școala gimnazială din Naidăș. După terminarea celor opt clase, am continuat Liceul Economic din Reșița. În clasa a 11-a l-am întâlnit pe primul meu soț și am renunțat la școală deoarece am ales să mă căsătoresc. După niciun an am rămas însărcinată cu fiica mea Lorena.

În anul 2007, soțul meu a decedat într-un accident de mașină, iar eu cu fiica mea ne-am mutat la Reșița, unde, după angajarea la un magazin alimentar, l-am cunoscut pe actualul meu soț și tatăl celei de-a doua fetițe. Soțul m-a ajutat să termin și cele 13 clase, înscriindu-mă la seral.

Ce înseamnă comuna Naidăș pentru tine?

Îmi iubesc comuna natală, deoarece acolo a început viața mea și unde mi-am petrecut toată copilăria. Este locul în care mă simt în largul meu și chiar dacă nu se deosebește cu mult de satele din zonă, comuna noastră are un farmec aparte.

Când mă gândesc la satul meu, îmi amintesc de îmbrățișarea bunicii și de căldura cu care mă aștepta când mă întorceam de la liceu. Oamenii din Naidăș încearcă pe cât posibil să păstreze cu smerenie atât tradițiile, cât și trăsăturile specifice satului.

