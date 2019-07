Începutul și aventura spre creativitate (I)



Mă numesc Monica Miclea, sunt din Seleuș și ador munca manuală, arta și creativitatea în orice sens. Am atelierul meu creativ pe care îl puteți viziona pe fotografii în care lucrez foarte multe tehnici.

În noua rubrică ziarului săptămânal „Libertatea” voi ține un mini curs despre ceea ce lucrez și sunt foarte emoționată că o să port rubrica „Colțul meu creativ”. Eu deja am ținut atelier creativ la Vârșeț care a fost foarte reușit, am înregistrat și un tutorial care avea peste 17000 de vizionări pe Facebook, dar asta e prima data când încerc să folosesc cuvinte scrise și prin fotografii să explic cea ce fac.

Aventura mea spre creativitate începe în decembrie 2011, la sfârșitul anului, în timpul când toți avem noi decizii, noi vise, noi țeluri de împlinit… În acel an am rămas fără postul meu de muncă, aveam diverse probleme și abia așteptam ca anul 2011 să se termine. Toată vara m-am gândit, am încercat să îmi descoper dorințele și să aflu ce aș putea face și cu ce aș putea să mă ocup, că nu sunt o persoană care îi obișnuită să nu lucreze nimic.

La începutul lunii decembrie s-a întâmplat ceva, ce cred acuma că a fost un semn, precum spune Paulo Coelho „Când îți dorești ceva cu adevărat, tot universul conspiră pentru îndeplinirea visului tău.”, deși eu în momentul dat nu știam care e visul meu, dar acuma sunt sigură că subcoștient am știut.

Monica MICLEA

